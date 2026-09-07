Chefs profesionales tienen la respuesta definitiva: ¿Qué se debe freír primero: la cebolla o la carne?

¿Qué se debe freír primero: la cebolla o la carne? Es una de esas dudas que aparecen con frecuencia en la cocina. Cuando preparamos un guiso, un sofrito o una salsa con carne, es habitual echar todos los ingredientes a la cazuela siguiendo el orden que nos parece más lógico. Sin embargo, hacerlo de una manera u otra puede cambiar considerablemente el resultado final.

La recomendación de los chefs es muy simple: si queremos que la carne quede bien dorada y desarrolle todo su sabor, lo mejor es cocinarla primero y reservarla antes de incorporar la cebolla. Si añadimos primero la cebolla, esta comenzará a liberar agua y reducirá la temperatura de la sartén o de la cazuela; como consecuencia, al añadir la carne, puede que no se dore como es debido.

¿Hay que freír primero: la cebolla o la carne?

La receta es muy sencilla. Lo primero es calentar una pequeña cantidad de aceite y añadir la carne cuando la sartén o cazuela esté bien caliente. No es necesario cocinarla completamente en este momento, sino simplemente dejar que se dore por el exterior. Una vez que ha adquirido ese característico tono dorado, se retira y se reserva. De esta manera, podemos seguir preparando el sofrito sin miedo a que la carne se cocine demasiado.

Una vez tengamos la carne fuera de la cazuela, llega el turno de la cebolla. Al añadirla y cocinarla a fuego medio, irá ablandándose poco a poco. Además, su humedad ayudará a desprender los restos de carne que han quedado en el fondo, incorporándolos al sofrito. Este proceso es especialmente interesante en guisos y salsas, porque permite construir el sabor desde el principio.

Ahora bien, esto significa que cocinar siempre primero la carne sea una regla universal. Hay recetas en las que la cebolla constituye la base principal del plato y debe cocinarse antes. Si buscamos un sofrito suave y bien pochado, por ejemplo, podemos comenzar con la cebolla y añadir posteriormente otros ingredientes. También existen elaboraciones en las que la carne se incorpora directamente al sofrito y se cocina lentamente junto con las verduras.

La diferencia está, por tanto, en el objetivo de la receta. Si queremos potenciar el sabor de una carne mediante un buen dorado, conviene empezar por ella. Si buscamos construir primero una base de verduras cocinadas lentamente, la cebolla tiene prioridad.

En definitiva, si la pregunta es qué conviene freír primero cuando vamos a preparar un plato de carne con cebolla y queremos que la carne quede bien dorada, la respuesta más habitual es la carne.

Receta de carrillada de cerdo

#recetas #comida #recetasfaciles #recetasrapidas #foodporn #foodie #yummy #food #foodvideo #foodblog #viral #parati #carrilleras #carrillada #carne #guiso #verduras ♬ sonido original – Recetas de «Y hoy qué comemos» @yhoyquecomemos 🍴 Hoy te traigo una receta clásica y sabrosa: carrillada en salsa. Una carne tierna que se deshace en la boca, cocinada a fuego lento con una salsa llena de sabor. Perfecta para disfrutar con pan y buena compañía. (Receta escrita abajo) 💥INGREDIENTES: Para 3 personas 800 gr de carrillada de cerdo (ya limpias) 4 dientes de ajo 🧄 1 cebolla mediana 🧅 Medio pimiento rojo 2 zanahorias medianas 🥕 Unos granos de pimienta 2 hojas de laurel Una cucharadita de tomillo Una cucharada sopera de salsa de tomate 🍅 Sal 300 ml de vino oloroso o vino blanco 300 ml de caldo de pollo, de carne o de verduras Aceite de oliva virgen extra 💥 ELABORACIÓN 1.Calentar en una cacerola un buen chorrito de aceite de oliva. Añadir unos ajos pelados y cortados en trozos grandes. Incorporar la carrillada a trozos y, a fuego fuerte, sellar hasta que cambie de color. 2.Agregar un poco de sal, la cebolla, el pimiento rojo y las zanahorias, todo troceado. También añade los granos de pimienta, unas hojas de laurel y una cucharadita de tomillo. A fuego medio, rehogar las verduras con la carne durante unos 5 minutos. 3.Añadir la salsa de tomate, el vino y la misma cantidad de caldo de pollo que de vino. Echar un poco más de sal al gusto, tapar la cacerola y a fuego medio cocinar la carne por una hora aproximadamente. 4.Apartar del fuego y reposar unos minutos antes de servir. Y ¡a devorar sin arrepentimientos! 😋 Guárdate la receta en favoritos o hazle un pantallazo para tenerla siempre a mano.¡Gracias!. . . . #yhoyquecomemos

Para preparar esta carrillada de cerdo para tres personas necesitarás 800 g de carrillada limpia, ajo, cebolla, pimiento rojo, zanahorias, pimienta, laurel, tomillo, tomate, vino, caldo y aceite de oliva. Calienta el aceite y dora los ajos junto a la carne a fuego fuerte. Añade las verduras troceadas, las especias y rehoga durante unos cinco minutos. Incorpora el tomate, el vino y la misma cantidad de caldo. Sazona, tapa y cocina a fuego medio durante aproximadamente una hora, hasta que la carne quede tierna. Deja reposar unos minutos antes de servir y disfruta de este delicioso plato casero.