Una ronda más: Granollers y Zeballos pasan a octavos del US Open sin necesidad de jugar su partido

Con el calendario tan apretado que maneja el tenis, bien sienta una tregua. Marcel Granollers y Horacio Zeballos sellaron su billete a la siguiente ronda sin necesidad de empuñar la raqueta. La incomparecencia por lesión de la pareja rival, los británicos Arthur Fery y Joshua Paris, permite al tándem hispanoargentino acceder a octavos de final sin desgaste. Este martes se enfrentarán a los argentinos González y Molteni por un puesto en cuartos de final.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos venían de firmar un debut impecable en el cuadro de dobles del US Open tras superar con solvencia la primera ronda al imponerse en dos mangas a la pareja formada por Miguel Ángel Reyes Varela y Hendrik Jebens. Tirando de galones y efectividad con el servicio, la pareja reafirmó sus aspiraciones en la pista rápida neoyorquina, donde son los principales candidatos al título.

En individual solo queda Alcaraz. La derrota de Bucsa el pasado domingo dejó al murciano como único tenista español en liza en el US Open. Tampoco queda otra raqueta nacional en el cuadro masculino. Con Landaluce, Jódar y Carreño eliminados en primera ronda; Munar en segunda y Mérida en tercera, se acaban los acompañantes de Carlitos en el US Open. El murciano queda como único referente español. Alcaraz ya se ha instalado en su rutina victoriosa tras sacar su mejor versión ante Tommy Paul.

El murciano se enfrentará a Shelton por un puesto en semifinales. «Es un jugador muy potente. Creo que utiliza mucho al público y siente el apoyo de la gente, especialmente cuando juega aquí, en casa. Estoy ilusionado por jugar los cuartos de final contra cualquiera de los dos. Tengo que estar preparado, voy a ver el partido y estaré listo», analizó. El estadounidense no le ha ganado nunca. Los tres enfrentamientos han caído del lado del español. Este martes será el cuarto.