Cal y arena en el US Open: Granollers inicia con éxito su defensa del título en dobles y Bucsa cae ante el ‘azote’ de las españolas

La moneda volvió a mostrar un lado a los españoles. Cara para Marcel Granollers, que junto al argentino Horacio Zeballos, arrancó la defensa del título de dobles del US Open con un solvente triunfo (7-5 y 6-3) sobre el tándem formado por el mexicano Miguel Reyes-Varela y el alemán Hendrik Jebens. La cruz fue para Bucsa, que cayó (3-6, 4-6) después de plantar batalla hasta donde pudo a Gauff, convertida en el azote de las españolas tras eliminar en dos días a Badosa y Bucsa.

Cristina Bucsa se despidió del US Open tras ceder en la tercera ronda frente a Coco Gauff. La tenista española no logró contrarrestar el ritmo impuesto por la favorita local, cayendo en el Arthur Ashe Stadium en un encuentro de hora y media. A pesar del despliegue defensivo de Bucsa, Gauff hizo valer la agresividad de sus golpes desde el fondo de pista para controlar los momentos clave del choque y asegurar su billete a la siguiente ronda.

Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos firmaron un debut impecable en el cuadro de dobles del US Open. La dupla hispano-argentina superó con solvencia la primera ronda tras imponerse en dos mangas a la pareja formada por Miguel Ángel Reyes Varela y Hendrik Jebens por 7-5 y 6-3. Tirando de galones y efectividad con el servicio, la pareja reafirmó sus aspiraciones en la pista rápida neoyorquina. Granollers demuestra así su consolidación como referente de la modalidad, certificando su pase a la siguiente fase del torneo.

Alcaraz se queda solo

La derrota de Bucsa deja a Alcaraz como único tenista español en liza en el US Open. Tampoco queda otra raqueta nacional en el cuadro masculino. Con Landaluce, Jódar y Carreño eliminados en primera ronda; Munar en segunda y Mérida en tercera, se acaban los acompañantes de Carlitos en el US Open. El murciano queda como único referente español. Alcaraz ya se ha instalado en su rutina victoriosa. Los triunfos no tienen la superioridad de antes porque viene de cuatro meses inactivo, pero la inercia es idéntica. Su sonrisa prevalece sobre todos los rivales.