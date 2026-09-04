Cara y cruz para España en el US Open: Bucsa roza su techo y Badosa se despide con honores

La moneda cae dispar en Flushing Meadows. Cara para Bucsa y cruz para Badosa, que se marcha de la Arthur Ashe con honores al complicar la vida a Gauff, número cuatro del mundo que, para más inri, jugaba en casa. Palabras mayores. Sin embargo, Paula sabe cómo jugarle a la estadounidense. Dio batalla hasta el punto de forzar el tie break en el desenlace del partido. Se lo llevó Gauff (6-4, 7-6) y se cita en la siguiente ronda contra Bucsa, la española a la que le salió cara.

Logró rendir a Sakatsume en un partido equilibrado. Con guion perenne en todos los sets. El encuentro se decantó (7-6, 6-7, 7-6) para Busca en el tie break del tercero, después de que la española desaprovechara dos bolas de partido. Bucsa busca repetir los octavos de final que alcanzó en la última edición del US Open su mejor resultado en un Grand Slam hasta la fecha. Le espera Gauff, la verdugo de su compatriota.