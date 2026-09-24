Anisimova (25 años): «A los expertos en salud y comentaristas de cuerpos ajenos: no estoy usando Ozempic»

La tenista Amanda Anisimova ha decidido poner freno a los comentarios sobre su físico después de que en las últimas semanas las redes sociales se hayan llenado de especulaciones sobre un supuesto uso de Ozempic para explicar su radical cambio físico. La estadounidense, actualmente número 11 del mundo, ha respondido directamente a los que hablan sobre su cuerpo y ha dejado claro que no está utilizando el conocido medicamento ni otros similares.

«A todos los expertos en salud y comentaristas profesionales del físico que escriben en los comentarios: no estoy usando Ozempic. Por favor, déjenme en paz y manténganme al margen de sus publicaciones tan particulares», escribió Anisimova en una publicación en Instagram que posteriormente eliminó. El mensaje llegaba después de que distintas cuentas compartieran fotografías de la jugadora comparando su aspecto físico en diferentes momentos de su carrera y especularan públicamente sobre las razones de su pérdida de peso.

No es la primera vez que la estadounidense tiene que salir al paso de comentarios relacionados con su cuerpo. En otra ocasión llegó a compartir una captura de un comentario especialmente crítico en el que un usuario cuestionaba su aspecto físico y su condición atlética. Anisimova respondió entonces mostrando su desconcierto por la atención que recibe su cuerpo: «La cantidad de gente que comenta sobre mi cuerpo todos los días en las redes sociales… nunca entenderé cuál es la obsesión».

Y este cambio de Anisimova? Era necesario? Se les hace gorda? pic.twitter.com/lXLU8TaFpB — MrGrandSlam (@GrandSlam_Picks) September 23, 2026

Anisimova, número 11 del mundo

La polémica se ha intensificado después de que su físico haya cambiado notablemente. Esa transformación ha hecho que directamente relacionen a Anisimova con los medicamentos para perder peso que se han popularizado en los últimos años, pero la deportista ha salido al paso y niega estar tomando Ozempic. Tampoco ha explicado públicamente cuántos kilos habría perdido ni ha detallado las razones concretas de su cambio físico, que es evidente viendo sus fotos.

Anisimova es profesional desde los 16 años y logró su primer título en Bogotá en 2019. Tenía 17 años. Dos meses después, alcanzaría las semifinales de Roland Garros. Sin embargo, en 2024 se tomó un descanso por problemas de salud mental (tenía 21 años): «Estoy con problemas de salud desde el pasado verano y se ha convertido en algo insoportable estar en un torneo de tenis. Mi prioridad es mi salud y me tomó un ‘break’ del tenis».

Afortunadamente volvió a competir algunos meses después: «Siempre supe en el fondo que, sin importar cuánto tiempo me tomara el descanso, volvería al circuito. Todavía sentía que había muchas cosas que quería lograr en este deporte. Ganar un Grand Slam es sin duda una de ellas, y no quería irme tan pronto después de sacrificar gran parte de mi vida y trabajar tan duro. Al volver, descubrí una nueva pasión. Siento que es una pasión que no sentía entonces, o quizás cuando era adolescente. Cada victoria es mucho más especial ahora».

El trabajo que viene haciendo durante los últimos años ha tenido también su efecto en lo deportivo. Anisimova alcanzó en 2025 sus primeras finales de Grand Slam, tanto en Wimbledon como en el US Open, y terminó aquella temporada en el número cuatro del ranking mundial, el mejor puesto de su carrera. Ahora, una lesión de muñeca le ha obligado a parar, aunque físicamente sigue cuidándose al máximo como muestra en sus redes.