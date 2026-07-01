El alucinante y polémico cambio físico (con truco) de Serena Williams para volver a las pistas con 44 años

Serena Williams vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La legendaria tenista estadounidense, una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, ha sorprendido al mundo volviendo a jugar en la pista central de Wimbledon a sus 44 años. La americana ha experimentado un brutal cambio físico durante los últimos años que le ha permitido regresar a las pistas, una transformación que ha estado rodeada de cierta polémica y que ha abierto un intenso debate por el método utilizado.

Tras dejar a un lado el tenis profesional en 2022, la estadounidense ha llevado una vida centrada en su familia y en sus negocios. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a aparecer con una imagen muy diferente a la que lucía durante sus años de competición. Más estilizada, con varios kilos menos y un físico mucho más definido, Serena Williams reconoció públicamente cuál ha sido el secreto de esta transformación.

Serena Williams utilizó y promocionó un medicamento

La ex número uno del mundo explicó que durante años tuvo dificultades para perder peso, especialmente después del nacimiento de su segunda hija. Pese a mantener una alimentación saludable y entrenar con regularidad, aseguraba que su cuerpo no respondía como esperaba. Finalmente decidió recurrir a Zepbound, un medicamento del grupo de los GLP-1 desarrollado para tratar la obesidad y que funciona de forma similar a Ozempic o Wegovy. Según ha contado, comenzó el tratamiento en 2024 y logró perder alrededor de 14 kilos, un cambio que no solo mejoró su aspecto físico, sino también su salud y sus niveles de energía.

Antes de iniciar este proceso, Serena Williams siempre había defendido con orgullo su complexión física y reivindicó que era posible dominar el tenis con un físico diferente al de la mayoría de sus rivales. Sin embargo, la campeona estadounidense luce ahora una figura mucho más delgada. Ese cambio físico ha desembocado además en su regreso a la competición, ya que Serena Williams ha decidido volver al circuito con 44 años después de varios años alejada del tenis profesional, una noticia que ha revolucionado el deporte.

Pero el espectacular cambio de imagen no ha estado exento de polémica. La controversia aumentó cuando Serena Williams protagonizó un anuncio emitido durante la Super Bowl en el que promocionaba Zepbound como embajadora de la plataforma sanitaria Ro. En el spot, la tenista explicaba su experiencia con el medicamento y defendía que el tratamiento le permitió recuperar la salud después de intentar adelgazar sin éxito mediante dieta y ejercicio.

La campaña desató numerosas críticas. Diversos profesionales sanitarios cuestionaron que una figura tan influyente promocionara un medicamento para perder peso en un evento seguido por millones de personas, al considerar que podía incentivar el uso de estos tratamientos sin la adecuada supervisión médica. También hubo quienes señalaron el posible conflicto de intereses, ya que su marido, Alexis Ohanian, es inversor y miembro del consejo de administración de la empresa que comercializa el servicio.

El debate ha ido todavía más lejos por el contexto deportivo. Aunque los medicamentos GLP-1 no están prohibidos actualmente en el deporte profesional, su utilización se encuentra bajo seguimiento por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo que ha provocado que algunos expertos se pregunten si en el futuro podrían ser objeto de una regulación específica.