Fernando Alonso y su mentalidad: «Cuando tenga 50 años miraré los trofeos que he conseguido, pero hoy no me sirven de nada; quiero volver a ganar»

Fernando Alonso puede mirar atrás y sentirse satisfecho. Dos Mundiales de Fórmula 1, 32 victorias, 106 podios y una trayectoria de más de dos décadas al máximo nivel serían motivos suficientes para que cualquier deportista considerase que ya lo ha conseguido prácticamente todo. Sin embargo, hay algo que diferencia al piloto asturiano de muchos de sus rivales, su mentalidad inconformista.

Alonso sigue teniendo hambre de victoria y no considera que los éxitos del pasado puedan servirle como consuelo cuando las cosas no salen como espera. «Cuando tenga 50 años miraré los trofeos que he conseguido, pero hoy no me sirven de nada. Quiero volver a ganar», explicaba hace un tiempo en una frase que resume a la perfección la mentalidad con la que continúa afrontando su carrera deportiva el veterano deportista español.

La filosofía de Fernando Alonso se entiende mejor repasando su trayectoria. En 2005, con Renault, consiguió convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez y terminó con el dominio que Michael Schumacher y Ferrari habían ejercido durante los años anteriores. Un año después volvió a conquistar el título y se convirtió en el gran referente del automovilismo español. Después llegaron sus años en McLaren y Ferrari, escudería con la que estuvo muy cerca de conseguir un tercer campeonato. Especialmente recordadas son las temporadas 2010 y 2012, en las que terminó segundo del Mundial después de luchar hasta el final pese a no disponer siempre del monoplaza más competitivo.

Fernando Alonso y su carrera

Su última victoria en Fórmula 1 llegó en 2013, pero Alonso nunca interpretó aquella sequía como una razón para abandonar. De hecho, su carrera se amplió mucho más allá de la categoría reina. Ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans, conquistó el Mundial de Resistencia y se atrevió incluso con las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar. Después de abandonar temporalmente la Fórmula 1 regresó en 2021 con Alpine y posteriormente encontró en Aston Martin un nuevo proyecto con el que volvió a luchar por los podios. En 2023 consiguió ocho podios y recuperó buena parte del protagonismo perdido, demostrando que, incluso con más de 40 años, seguía siendo capaz de competir contra pilotos mucho más jóvenes.

Pero la situación actual es muy diferente. La temporada 2026 está siendo especialmente complicada para Aston Martin y para el propio Alonso, que está encontrando enormes dificultades para pelear por las posiciones delanteras. El nuevo reglamento no ha convertido a la escudería en la alternativa que muchos esperaban y el rendimiento del monoplaza está muy lejos del necesario para que el asturiano pueda luchar por victorias.

Mientras su carrera deportiva continúa atravesando uno de sus momentos más complicados de los últimos años, Fernando Alonso también ha estrenado una nueva etapa en su vida personal. El pasado mes de marzo se convirtió en padre por primera vez junto a la periodista Melissa Jiménez, con el nacimiento de su hijo Leonardo. El asturiano incluso retrasó su llegada a uno de los grandes premios para poder estar presente en un momento tan importante, aunque poco después regresó al trabajo. La paternidad ha añadido un nuevo capítulo a una vida marcada por la competición, pero no ha cambiado su ambición: «Lo importante es ganar, no estoy aquí para ser segundo».