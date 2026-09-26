El actor Arnold Schwarzenegger no lo sabía pero al ceder un terreno de 16 hectáreas, valorado en más de medio millón de euros, salvó un ecosistema único en California

El actor Arnold Schwarzenegger es uno de los más conocidos de Hollywood y, aunque ha luchado mucho para llegar a donde se encuentra, entre los años 2003 y 2011 hizo una pausa en su carrera en el mundo del cine para convertirse en el Gobernador de California. Conocido por su trabajo en ficciones como Conan, el bárbaro (1982), Terminator (1984), Depredador (1987) y Desafío total (1990), cambio los sets de rodaje por el despacho del gobernador. Una de las políticas que impulsó durante su gobierno fue intentar salvar ecosistemas naturales y bosques para que puedan disfrutarlos las nuevas generaciones en el futuro. Por eso cuando dejó la política, una de las decisiones que tomó fue participar en un proyecto con la empresaria del mundo fitness Betty Weider para contribuir a completar Backbone Trail, un sendero sobre las montañas de Santa Mónica en Los Ángeles para el que el actor donó 16 hectáreas de su rancho.

En los años setenta el actor Arnold Schwarzenegger se compró un parcela de tierra en Zuma Canyon que impresionó al actor por impresionante entorno virgen y sus maravillosas vistas hacia la costa del Pacífico. En 2016 decidió donar 16 hectáreas de esta propiedad al Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. El sendero, conocido como Backbone Trail, cuenta con 108 kilómetros y atraviesa las montañas de Santa Mónica y conecta los condados de Los Ángeles y Ventura. Una zona conocida por su belleza natural y su rica biodiversidad.

El proyecto de Arnold Schwarzenegger

Hay que tener en cuenta de que en Estados Unidos las administraciones que se encargan de proteger las reservas naturales carecen del dinero suficiente para para todos los proyectos. Para poder financiar estos proyectos habitualmente tienen que recurrir a opciones como los bonos estatales y locales para parques, además del Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas, pero aun así necesitan donaciones privadas para lograr sacar adelante este tipo de proyectos.

El actor Arnold Schwarzenegger y Betty Weider, una empresaria del mundo fitness, decidieron entregar estas 16 hectáreas del rancho a la administración del Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica sabiendo que esta cesión tenía aproximadamente un valor de unos 500.000 dólares. Este dinero es lo que se iba a pagar al actor esta administración por comprar los terrenos por lo que supuso un gran ahorro gracias a esta generosa donación. Unos meses más tarde, este dinero ayudó a la comprar de un campo de golf con lo que se logró terminar el 60% del sendero.

Gracias a la generosidad de Schwarzenegger en la actualidad los senderistas pueden acceder a un espacio colindante con el océano Pacífico que ofrece vistas únicas sobre el área marina, la costa y las impresionantes colinas del interior. En este sendero se pueden avistar animales como pumas, serpientes, lagartijas y diferentes tarántulas y descubrir la bella flora autóctona de la zona.

Hay que recordar que el actor Arnold Schwarzenegger reside actualmente en una espectacular mansión en Pacific Palisades en la zona en la zona oeste de Los Ángeles y durante años vivió con su exmujer Maria Shriver en una finca del barrio residencial de Brentwood.

La vuelta al cine del actor tras su etapa en la política

El actor Arnold Schwarzenegger volvió a dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo como actor cuando terminó su etapa como Gobernador de California. Entre las películas que protagonizó están las siguientes: El último desafío (2013), Plan de escape (2013), Sabotaje (2014), Maggie (2015), Terminator Genisys (2015) y Terminator: Dark Fate (2019).

Arnold Schwarzenegger cuenta ya con 78 años, pero mantiene una forma física envidiable y todavía no se le ha pasado por la cabeza retirarse. Al actor le podremos ver pronto en la comedia navideña The Man with the Bag en la que el conocido actor interpretará el papel de un original Santa Claus que tiene que buscar la ayuda de un exladrón cuando le roban su bolsa mágica de regalos. También el actor participará en la cinta Kung Fury 2 en la que dará vida al papel del presidente de los Estados Unidos.

Además de su trabajo como actor, el actor organiza todos los años el Climate Initiative en Viena mediante a una fundación con la que el actor sigue comprometido con la ecología. En la edición del décimo aniversario celebrada en junio de 2026, el actor logró que acudieran líderes mundiales, científicos y activistas para impulsar la transición definitiva hacia las energías renovables.

También el actor relanzó su campaña global Pump for the Planet en el Día mundial de la Tierra que apoyaron numerosos deportistas como David Alaba, Marko Arnautović y Felix Neureuther para animar a los gobiernos a adoptar normativas de aire limpio. Esta claro que el actor Arnold Schwarzenegger sigue manteniendo un gran compromiso con la ecología y la defensa de las energías renovables.