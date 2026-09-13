Arnold Schwarzenegger paga un dólar al año a Warner Bros desde 1997: el objeto de ‘Batman y Robin’ que guarda como un tesoro

En 1997 se estrenó la película Batman y Robin que estaba protagonizada por los actores George Clooney que daba vida a Batman y Chris O’Donnell a Robin. En el reparto estaba también el actor Arnold Schwarzenegger que interpretó al icónico villano el señor Frío o Mr. Freeze Aunque esta mítica cinta no tuvo un gran éxito en la taquilla del cine, ni contó con buenas críticas, ha guardado un buen recuerdo del rodaje de esta película. El actor Arnold Schwarzenegger ganó un millón de dólares por semana por su trabajo en esta cinta, que al final se convirtió en 25 millones, una cifra superior a la que recibió el propio George Clooney por interpretar a Batman. Pero, además, de los beneficios que obtuvo se encaprichó de uno de los objetos más deseados de la película: su traje de Mr. Freeze.

La película Batman y Robin dirigida por Joel Schumacher fue un gran fracaso de crítica y taquilla y supuso que durante muchos años se frenara el desarrollo de la franquicia cinematográfica de Warner Bros. Entre las razones del fracaso de esta mítica película, que está disponible en el catálogo de HBO Max, está el abandonó la oscuridad de Tim Burton y esa imitación de la estética pop de la serie de televisión de los años 60. Además, la mayoría de los espectadores que vio la película en las salas de cine de todo el mundo no entendió los chistes entre los villanos y los juegos de palabras con hielo de Mr. Freeze.

El extraño capricho del actor Arnold Schwarzenegger

Joel Schumacher, director de esta mítica película, explicó en una entrevista en el Hollywood Reporter que el actor Arnold Schwarzenegger les sorprendió con ese capricho y al final logró llevarse una de las unidades del traje de Mr. Freeze que lució en Batman y Robin. El actor consiguió este extravagante capricho gracias a un acuerdo con la productora Warner Bros. por el cual estaba obligado a pagar un dólar al año por su alquiler. Un extraño acuerdo que le ha permitido tener este traje en su oficina como si fuese un tesoro y para poder enseñarlo a las visitas les puso unas luces que contaban con una duración de 9.000 horas.

El actor tuvo suerte porque la mayoría de los grandes decorados como la «Batcueva» se destruyeron y se volvieron a recrear en futuras entregas. Sin embargo, los trajes siempre se almacenan y es habitual que algunos actores quieran llevarse como Arnold algún recuerdo de sus producciones.

Además, Joel Schumacher explicó que el rodaje de esta película causó mucha expectación por la presencia de Arnold y se les llenó de paparazzis. «Tenía a los de seguridad por todo el escenario. Estaban sacando a la gente que llevaba cámaras, explicó MacGregor-Scott. «Les pagaban 10.000 dólares por una foto de Arnold. Y teníamos una carpa de tela a su alrededor cuando salía de su caravana hacia el escenario», añadió el productor.

Una complicada carrera como actor tras esta película

El actor Arnold Schwarzenegger tras esta experiencia en la película Batman y Robin en 1997 siguió protagonizando películas de acción y ciencia ficción, pero entre 2003 y 2011 decidió hacer una pausa en su carrera para convertirse en Gobernador de California. Entre las películas que protagonizó antes de dedicarse a la política El fin de los días (1999), El sexto día (2000), Daño colateral (2002) y Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003).

Tras esta etapa en la política, el actor volvió a su trabajo en el cine y protagonizó las películas El último desafío (2013), Plan de escape (2013), Sabotage (2014), Maggie (2015), Terminator Genisys (2015) y Terminator: Dark Fate (2019).

A sus 78 años, Arnold Schwarzenegger sigue en activo y pronto podremos ver la comedia navideña The Man with the Bag en la que el actor interpreta a un Santa Claus bastante particular que se une a un antiguo ladrón para recuperar su bolsa mágica de juguetes robados. Otro de sus proyectos futuros del actor es la película de acción Kung Fury 2 que ya está rodada y en la que Arnold interpreta el papel de «El Presidente».

En cuanto a sus proyectos en el futuro el actor volverá a revivir algunos de los personajes con los que tuvo éxito en los ochenta como la saga de fantasía King Conan, cuyo rodaje de la tercera entrega de la saga de fantasía está prevista para 2027. También están en vías negociaciones para que vuelva a encarnar al líder militar «Dutch» Schaefer en la segunda parte de Commando 2 y también al coronel John Matrix en la nueva entrega de Predator. Estaremos muy atentos a los nuevos proyectos del actor Arnold Schwarzenegger.