Los fontaneros expertos instan a poner una botella de plástico con agua en el desagüe del fregadero: por qué y para qué sirve

Cuando el fregadero no traga bien y empieza a drenar agua lentamente, puede haberse formado una leve obstrucción. No obstante, consta de una sencilla y rápida solución. Una simple botella pequeña de plástico llena de agua puede usarse como método de presión dentro de la tubería con el fin de desplazar las partículas acumuladas.

El procedimiento es rápido y fácil y funciona como si de un desatascador se tratase. Al presionar la botella de agua con fuerza contra el desagüe, el agua sale fuertemente en dirección a la cañería.

¿Para qué sirve realmente colocar la botella en el desagüe del fregadero?

El cometido principal es generar tal presión dentro de la cañería que desplace los residuos que obstaculicen la correcta circulación del agua. Esta práctica puede resultar bastante útil cuando el desagüe funciona, aunque con lentitud.

Una vez que el agua es impulsada dentro de la tubería, gracias a la fuerza que se genera, se consiguen desplazar suciedades, restos de comida u otros residuos.

Estos son los pasos a seguir para destapar el desagüe

Para conseguir que este procedimiento tenga mayores posibilidades de que sea efectivo, es fundamental colocar la boca de la botella de manera que quede lo más pegada posible al desagüe para evitar que la presión se pierda por los laterales de la misma.

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Elegir una botella de plástico flexible y manejable, con medidas entre 500 ml y 1,5 litros .

. Llenarla casi hasta su totalidad de agua.

Quitar la tapa, darle la vuelta a la botella con rapidez y apoyar la boca sobre la apertura del desagüe.

Apretar la botella con fuerza para obtener la máxima presión hacia la tubería.

para obtener la máxima presión hacia la tubería. Abrir el grifo y comprobar si el agua corre con normalidad.

En caso de no obtener solución, repetir el procedimiento las veces que sean necesarias.

¿Por qué recomiendan los expertos usar una botella de agua?

La principal razón que sostienen los expertos es que se puede resolver una pequeña obstrucción con tan solo una botella de agua y la presión necesaria, sin la necesidad de recurrir a productos químicos que pueden erosionar y oxidar la tubería.

No obstante, insistir en esta práctica después de varios intentos, si no hay indicios de mejora, es totalmente desaconsejable y se debe evitar. En estos casos, conviene utilizar productos desatascadores u otros productos específicos.