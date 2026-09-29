Juanma Lorente, abogado: «Nunca respondas a esta pregunta si te para la Policía, es una trampa fácil para multarte»

Que un agente de tráfico nos detenga mientras circulamos en coche es una situación cotidiana, pero los nervios pueden jugar una mala pasada, sobre todo cuando llega el momento de responder a sus preguntas. Aunque muchas de ellas forman parte de un control rutinario, hay determinadas respuestas que pueden aportar información innecesaria y complicar la situación.

Una de las preguntas que puede plantearnos es aparentemente sencilla: si sabemos por qué nos ha parado. Ante ella, a veces tratamos de adivinar el motivo de la intervención y explicamos lo que creemos que hemos hecho mal. Sin embargo, responder de esta manera puede hacer que proporcionemos información que el agente no había solicitado de forma concreta y convertirse en un dato más dentro de la actuación policial.

¡No respondas esto a la Policía!

#trafico #truco ♬ sonido original – JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ❌ NO RESPONDAS A ESTA PREGUNTA SI TE PARA LA POLICÍA Es importante que respondas bien a esta pregunta si te paran en un control de tráfico. De lo contrario, aumentarán considerablemente las posibilidades de que te caiga una multa. #Multa

«Nunca jamás respondas a esta pregunta. Si vas con el coche y te para la policía, es importante tener cuidado con lo que respondes, especialmente durante el verano, cuando suelen intensificarse los controles policiales.

Lo primero que hacen muchos policías cuando te paran es preguntarte si sabes por qué te han detenido. Ante esta pregunta, algunas personas responden dando una explicación sobre lo que creen que han hecho mal: quizá porque iban demasiado rápido, porque han realizado alguna maniobra extraña o porque piensan que han cometido alguna infracción.

El problema es que, al responder de esta manera, puedes estar reconociendo que circulabas demasiado rápido o que estabas haciendo algo que no debías. De esta forma, estarías facilitando al agente información que podría utilizarse para sancionarte, incluso si inicialmente no había observado esa infracción».

En este contexto, cabe señalar las nuevas tecnologías traen de cabeza a los agentes de tráfico porque los conductores avisan de la ubicación de los controles. Guardia Civil, Mossos o Policía Local coinciden: ya no son efectivos. En pocos minutos de montar un control, los conductores, gracias a aplicaciones como Waze, Google Maps o incluso Telegram y WhatsApp para saber dónde se encuentran. La DGT lleva años queriendo prohibir el aviso de controles en estas aplicaciones móviles. Pero no es tan sencillo. Lo que más se ha acercado es una propuesta de 2024 para castigarlo como infracción grave, que no ha pasado de eso: una propuesta.

Joan Costa, jefe de los Mossos de Tráfico en Gerona, entrevistado por El Periódico, señala que «antes podías estar haciendo el control cuatro horas porque la gente iba pasando y, como no había las comunicaciones de ahora, no había problema. Ahora, en cuanto llevas diez minutos, todo el mundo se avisa a través de estas aplicaciones y evita pasar por allí».

Exceso de velocidad

La DGT superó en 2025, por primera vez, los seis millones de denuncias a conductores por infracciones. Según los datos del «Anuario Estadístico General 2025», consultados por la agencia Servimedia, el organismo dependiente del Ministerio del Interior registró un total de 6.106.354 sanciones.

Por comunidades autónomas, y sin incluir Cataluña ni el País Vasco, Andalucía fue la región con mayor número de denuncias durante 2025, con un total de 1.526.897 sanciones. A continuación se situaron la Comunidad Valenciana, con 939.573 denuncias; la Comunidad de Madrid, con 721.465; y Castilla y León, que registró 601.184 sanciones.

El exceso de velocidad sigue siendo el principal motivo de las denuncias de tráfico; según la DGT, dos de cada tres sanciones corresponden a este tipo de infracción, que se detecta en buena parte mediante radares fijos, tanto instalados en puntos concretos de las carreteras como en determinados tramos.

En las vías limitadas a 20 km/h, superar el límite entre 21 y 40 km/h supone 100 euros sin puntos. Entre 41 y 50 km/h son 300 euros y 2 puntos; entre 51 y 60 km/h, 400 euros y 4 puntos; y entre 61 y 70 km/h, 500 euros y 6 puntos. Por encima de 70 km/h, la sanción alcanza los 600 euros y 6 puntos, con posible delito penal.

En las vías de 30 km/h, las sanciones siguen la misma progresión, aunque los tramos comienzan en 31 km/h de exceso y el posible delito aparece al superar los 80 km/h.

Para límites de 40 y 50 km/h, la primera sanción de 100 euros se aplica hasta 60 y 70 km/h, respectivamente. A partir de ahí, las multas aumentan hasta los 600 euros y 6 puntos cuando se supera en más de 90 o 100 km/h el límite.

En las vías de 60, 70 y 80 km/h, la progresión continúa con multas de 100, 300, 400, 500 y 600 euros, acompañadas de una pérdida progresiva de puntos. El posible delito penal aparece cuando el exceso supera los 130, 140 y 150 km/h, respectivamente.

En las carreteras limitadas a 90, 100 y 120 km/h se mantiene el mismo esquema. La multa inicial es de 100 euros sin puntos y aumenta progresivamente hasta 600 euros y 6 puntos cuando se alcanzan los mayores excesos de velocidad, con posible responsabilidad penal en los supuestos más graves.