Los fontaneros coinciden: este es el jabón que no debes echar por el desagüe: «Es la razón principal de atascos»

El jabón casero puede parecer una alternativa sencilla, económica y más natural que muchos productos comerciales, pero hay una costumbre que conviene evitar: dejar que sus restos terminen de forma habitual por el desagüe. El problema no está en que el jabón sea casero por definición, sino en los ingredientes utilizados para elaborarlo y en la forma en que esos componentes se comportan dentro de las tuberías.

Veremos que, con el tiempo, grasas, aceites y residuos de jabón pueden adherirse a las paredes, reducir el espacio de paso del agua y favorecer atascos. Por eso, cuidar el desagüe también es revisar qué se vierte en él. La cuestión resulta especialmente relevante cuando se preparan jabones en casa a partir de aceites vegetales, mantecas u otras materias grasas. Durante la fabricación, estos ingredientes se transforman mediante una reacción química, pero el producto terminado todavía puede dejar residuos durante su uso, sobre todo si se producen virutas o restos que se enjuagan directamente.

El jabón que nunca debes echar por el desagüe

Además, el problema no depende únicamente del jabón: la dureza del agua, la temperatura, el estado de las tuberías y la presencia de cabellos o suciedad pueden contribuir a formar acumulaciones. Recoger los restos antes de lavar puede evitar problemas posteriores.

La grasa es la principal causa posible

Muchos jabones artesanales se elaboran mediante saponificación, un proceso en el que aceites o grasas reaccionan con un agente alcalino para convertirse en jabón. Cuando la receta está bien formulada, la mayor parte de esas grasas participa en la reacción.

Sin embargo, puede quedar una pequeña fracción de materia grasa sin reaccionar, además de restos que se desprenden durante su uso. Esa mezcla llega al desagüe junto con el agua y puede acabar formando depósitos.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) advierte que las grasas, aceites y residuos grasos pueden adherirse al interior de las tuberías y acumularse hasta dificultar o bloquear el paso. Aunque sus recomendaciones se centran especialmente en las grasas de cocina, el principio ayuda a entender por qué conviene mantener las sustancias grasas fuera del desagüe.

Qué ocurre dentro del desagüe

El agua caliente puede arrastrar inicialmente los residuos y dar la impresión de que no existe ningún problema. Sin embargo, cuando la temperatura disminuye, algunas grasas pueden volverse más viscosas o solidificarse.

A ello se suma el contacto del jabón con los minerales presentes en el agua, especialmente cuando esta es dura. Pueden generarse residuos poco solubles que se adhieren a las superficies y crean una capa progresivamente más gruesa.

No todos los jabones caseros presentan el mismo riesgo, es decir que la composición del jabón es importante. Un jabón elaborado con una fórmula correctamente calculada y con un buen proceso de curado no se comporta necesariamente igual que una mezcla improvisada con grandes cantidades de aceites. También influye el tipo de grasa empleado, la cantidad de producto que llega al desagüe y la frecuencia con la que se utiliza.

El agua no siempre es la mejor solución

Echar agua para arrastrar los restos puede parecer suficiente, pero no elimina necesariamente lo que ya se ha adherido a las paredes. Utilizar grandes cantidades de agua muy caliente tampoco garantiza que la acumulación desaparezca y puede no ser recomendable según el tipo y estado de la instalación.

La US EPA recuerda que lo que se vierte por los desagües influye en el funcionamiento de los sistemas de saneamiento y recomienda evitar que grasas y otros materiales problemáticos lleguen a las tuberías. En sistemas sépticos, determinados residuos también pueden interferir con los procesos biológicos que ayudan a tratar las aguas residuales.

Qué hacer con los restos de jabón

Una rutina sencilla

Una opción práctica consiste en recoger los pequeños restos sólidos antes de lavar utensilios, recipientes o superficies utilizados para fabricar jabón. Si quedan recortes, virutas o jabón que ya no se va a utilizar, lo más prudente es depositarlos en la basura correspondiente según las normas locales, en lugar de intentar disolverlos directamente en el fregadero.

También conviene limpiar periódicamente los filtros y rejillas para evitar que los residuos sólidos entren en la tubería. Si el agua comienza a drenar lentamente, actuar cuanto antes suele ser mejor que esperar a que aparezca un bloqueo completo.

Una señal útil es observar el desagüe: si el agua baja con lentitud, conviene revisar la zona accesible en lugar de seguir vertiendo residuos de jabón.

El jabón casero puede ser una alternativa interesante, pero sus residuos no deberían acabar por el desagüe. Las grasas y los compuestos del jabón pueden acumularse al combinarse con minerales, cabellos y otros restos. Evitar que lleguen a las tuberías es una medida sencilla para prevenir problemas posteriores. La regla práctica es clara: aprovechar el jabón, sí; utilizar el desagüe para eliminar sus restos, mejor no.