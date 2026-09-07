¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados famosos del estreno del programa

Para su gran debut, Rueda la letra ha querido contar con dos rostros muy queridos por los espectadores y expertos en este tipo de formatos: Fran González y Lilit Manukyan, que inauguran los atriles del concurso y luchan por un bote inicial que arranca en 200.000 euros. El ganador de cada tarde se asegurará un premio de 1.200 euros y el derecho a regresar al día siguiente. Junto a ellos, cuatro rostros conocidos de la televisión ejercen de padrinos en este primer programa.

Miguel Ángel Muñoz

El madrileño Miguel Ángel Muñoz, hijo de la popular vidente de los 90 Cristina Blanco, se dio a conocer como Rober en Un paso adelante, la serie más vendida al extranjero de la televisión española, con la que además lideró el grupo musical UPA Dance. Con casi 30 años de carrera, ha combinado la interpretación en series como El síndrome de Ulises o Sin identidad con concursos como MasterChef Celebrity, que ganó en 2016, o la versión francesa de ¡Mira quién baila!.

Samantha Vallejo-Nágera

La chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera, madrileña nacida en 1969, es sobre todo popular por su papel de jurado en MasterChef. Formada junto a grandes nombres de la cocina como Paul Bocuse y Juan Mari Arzak, es hermana del también televisivo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’. Pese a su estreno en Rueda la letra, se ha convertido en colaboradora de Y ahora Sonsoles, su competencia en Antena 3.

Iván Sánchez

Iván Sánchez, madrileño nacido en 1974, dejó atrás su etapa como modelo internacional en los 90 para consolidarse como actor, primero con El auténtico Rodrigo Leal, una sátira sobre los realities, y después dando vida al doctor Raúl Lara en Hospital Central durante varias temporadas. Su salto a la fama internacional llegó en 2011 con La Reina del Sur, lo que le abrió las puertas del mercado latinoamericano con producciones como La tempestad o, más recientemente, Doc.

Laura Sánchez

La modelo y actriz Laura Sánchez, nacida en 1981, comenzó su carrera en las pasarelas de Huelva antes de dar el salto a la interpretación con series como Los hombres de Paco, donde dio vida a la agente de policía Pepa Miranda, o La Fuga, en Telecinco.

Las nuevas pruebas de ‘Rueda la letra’

Cada entrega de Rueda la letra comenzará con La Oportunidad, un duelo eliminatorio en el que el perdedor del día anterior se juega su permanencia contra un nuevo aspirante. A continuación, los equipos deberán sumar segundos a través de cuatro retos: ¡He dicho!, basado en adivinar frases célebres pronunciadas por personajes conocidos; Cantando espero, un desafío musical adaptado al nuevo programa; Con dos palabras, en la que los concursantes pujan para adivinar términos utilizando el menor número de pistas posible; y Palabras ocultas, un juego visual muy inspirado en los clásicos pasatiempos.

Tras la primera fase, llegará el momento de La Rueda, donde los dos finalistas se enfrentarán a las 25 letras, con la particularidad de que, al no poder usar la expresión que daba nombre al formato original, deberán decir simplemente ‘paso’ cuando decidan saltar a la siguiente definición.