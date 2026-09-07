La reflexión de Teresa de Calcuta que no te podrás sacar de la cabeza: «Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo arrojar una piedra al agua que forme muchas ondas»

Cambiar el mundo puede parecer una tarea imposible cuando una sola persona se enfrenta a problemas que afectan a millones. Sin embargo, Teresa de Calcuta defendió durante toda su vida una idea muy diferente, ya que no hace falta solucionar todos los problemas para conseguir que algo cambie. Una de sus reflexiones más recordadas resume precisamente esa manera de entender la vida. «Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo arrojar una piedra al agua que forme muchas ondas». Una frase sencilla que invita a pensar en la huella que pueden dejar nuestras acciones.

Una piedra que provoca ondas

La metáfora utilizada por Teresa de Calcuta parte de una imagen muy sencilla. Cuando una piedra cae sobre la superficie del agua, el impacto inicial dura apenas un instante, pero sus ondas comienzan a extenderse progresivamente. La reflexión traslada esa imagen a la vida cotidiana para explicar que una acción aparentemente pequeña puede terminar teniendo consecuencias mucho mayores de las que imaginamos.

Ayudar a una persona, escuchar a alguien que atraviesa un momento complicado o dedicar tiempo a quien lo necesita pueden parecer gestos insignificantes frente a los grandes problemas del mundo. Sin embargo, cada una de esas acciones puede provocar una reacción en cadena. Quien recibe ayuda puede sentirse impulsado a hacer lo mismo por otra persona y, de esta manera, el gesto inicial termina multiplicándose.

Una filosofía que marcó su vida

La reflexión encaja con la trayectoria de Teresa de Calcuta, nacida con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu en 1910. Desde muy joven sintió la vocación religiosa y en 1929 llegó a la India, donde comenzó trabajando como profesora. Años después decidió abandonar la enseñanza para dedicar su vida a las personas más pobres y enfermas de Calcuta, una decisión que acabaría transformando por completo su trayectoria.

En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación cuyo objetivo era atender a personas que se encontraban en situaciones de extrema necesidad. Su trabajo fue creciendo con el paso de los años y terminó extendiéndose por diferentes países. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor de ayuda a personas que sufrían, un reconocimiento que aceptó en nombre de los pobres.

La propia Teresa de Calcuta insistió en diferentes intervenciones públicas en la importancia de empezar por las personas que tenemos más cerca. En su discurso de aceptación del Nobel habló de llevar el amor y el servicio primero al hogar, después al entorno próximo y, finalmente, al resto del mundo.