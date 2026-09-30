Los interioristas expertos coinciden: el color blanco está bien pero «nunca usaríamos blanco puro porque genera frialdad y resta carácter»

Pintar las paredes de blanco es sin duda una de las decisiones decorativas con las que pocas veces se piensa que nos vamos a equivocar. Como sabemos, es un color que combina con prácticamente cualquier mueble, no condiciona demasiado la decoración y suele utilizarse cuando se busca que una habitación parezca más luminosa. Precisamente por eso se ha convertido durante años en la solución más habitual cuando no sabemos qué color escoger. Sin embargo, los interioristas advierten de que recurrir al blanco puro por sistema puede producir un resultado muy diferente del esperado.

En concreto, el interiorista Xavier Martinell, director de Luzio Studio, y varias arquitectas consultadas por Revista Interiores coinciden en que el blanco sigue teniendo muchas posibilidades, pero no funciona igual en todas las viviendas. La cantidad de luz natural, la orientación, el tamaño de las habitaciones e incluso el acabado de la pintura cambian cómo se percibe. En algunos casos, un blanco demasiado puro puede hacer que la casa resulte fría o pierda parte de su personalidad.

Los interioristas expertos coinciden: el color blanco está bien pero «nunca usaríamos blanco puro»

Xavier Martinell parte de una idea sencilla: el blanco tiene ventajas, pero eso no lo convierte en una solución universal. «Aunque el blanco en decoración se suele asociar a limpieza, amplitud y luminosidad, no siempre es la opción más acertada en interiorismo», explica a Revista Interiores. El problema aparece especialmente cuando se pinta toda una vivienda de blanco sin plantearse qué necesita cada habitación. El experto considera que hacerlo «sin una estrategia clara puede reflejar una falta de proyecto».

La luz es uno de los aspectos que más influyen. Solemos utilizar el blanco porque la refleja y puede ayudar a iluminar una habitación, pero una vivienda que ya recibe mucha luz no necesita necesariamente potenciarla todavía más. Un ático con grandes ventanales o una casa orientada al sur son dos buenos ejemplos. En estos espacios, según Martinell, el blanco puede reflejar la luz con demasiada intensidad y provocar deslumbramiento, además de transmitir cierta frialdad. La alternativa no tiene por qué ser un cambio radical. «Optar por tonos más matizados o ligeramente más oscuros puede ayudar a absorber parte de la luz y crear ambientes más calmados y envolventes», señala.

Blanco roto y beige en lugar del blanco más puro

La arquitecta Inma Soria lleva esa recomendación a sus propios proyectos. Ella directamente evita el blanco puro. «Nunca jamás utilizo blanco puro en mis proyectos», ha explicado en sus redes sociales. Eso no significa renunciar al aspecto de una pared blanca. Cuando busca ese efecto recurre a alternativas que siguen perteneciendo a la misma familia, pero contienen pequeños matices capaces de cambiar la sensación de la habitación.

Entre sus elecciones aparecen el blanco roto y diferentes tonos beige. La diferencia puede parecer pequeña al comparar dos muestras de pintura, pero se aprecia mucho más cuando el color ocupa una pared completa y entra en contacto con la luz, el suelo, los muebles y los textiles. Los blancos cálidos permiten además suavizar espacios en los que un tono demasiado limpio podría resultar impersonal. Maderas, fibras naturales o muebles antiguos encuentran en ellos un fondo menos rígido que el blanco nuclear.

Las casas grandes tampoco necesitan ser completamente blancas

El tamaño de la vivienda introduce otro elemento. Podría parecer que una casa amplia es precisamente el lugar perfecto para utilizar blanco sin límites, pero Martinell considera que en determinadas viviendas ocurre lo contrario. «En viviendas con techos altos o con gran superficie, pintar de blanco por sistema es una oportunidad desaprovechada», sostiene. Disponer de metros y altura permite utilizar una paleta más amplia sin tener tanto miedo a que el espacio parezca pequeño por lo que pueden entrar colores algo más intensos.

Las arquitectas Elvira Segovia y Diana Taboada, cofundadoras del estudio Matera, también llaman la atención sobre los espacios grandes. Aunque utilizan y valoran el blanco, aconsejan evitarlo de forma indiscriminada en superficies muy amplias porque puede terminar generando una sensación de despersonalización.

No todos los blancos producen el mismo efecto

Segovia y Taboada señalan otro error bastante común: hablar del blanco como si se tratara de un único color. «Pintando toda la casa de blanco se puede obtener un efecto glow, siempre y cuando se escoja el tono adecuado que haga brillar al resto de elementos de la vivienda», explican. Y no sólo importa el tono. El acabado de la pintura también modifica el resultado. Una superficie brillante devuelve mucha más luz que una mate. Esta última, según las arquitectas, refleja menos y permite conseguir ambientes más controlados y acogedores.

Antes de comprar varios botes de blanco puro porque parece la elección más sencilla, merece la pena observar la casa durante diferentes horas del día. La orientación, la entrada de sol y la iluminación artificial pueden modificar bastante el aspecto de una misma pintura. Los expertos no están desterrando el blanco de la decoración. Continúa siendo una herramienta muy útil pero cuestionan utilizar exactamente el mismo tono en cualquier vivienda simplemente porque parece una apuesta segura. Un blanco roto, un beige o una tonalidad ligeramente más oscura pueden mantener la luminosidad y, al mismo tiempo, evitar que la casa termine resultando demasiado fría o sin carácter.