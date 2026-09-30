La prensa inglesa se avergüenza del Manchester City tras ser declarado culpable: «Falso»

La Premier League ha declarado al Manchester City, oficialmente, culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas. Y la prensa inglesa se avergüenza del club de Mánchester. Así lo han reflejado en sus portadas, donde han arremetido contra el club después de conocerse su culpabilidad.

«Sham City», titula el diario The Sun en su portada. Sham, traducido al castellano, significa impostor. Es decir, la traducción literal sería «falso City». Durante esas nueve temporadas en las que incumplió las normas financieras de la Premier, los ingleses ganaron varios títulos de liga y podrían perderlos dependiendo de la sanción que les impongan.

«Manchester City guilty. Shameless», titula el Mirror en su portada deportiva. «Manchester City culpable. Vergonzoso», sería la traducción al castellano. En Inglaterra se avergüenzan del conjunto que ha entrenado Pep Guardiola durante 10 años. Otro de los grandes tabloides del país, The Times, también se hace eco de la noticia y titula «900 millones de libras», que es la magnitud de las irregularidades financieras del City. «El City se enfrenta a la expulsión por el escándalo de los 1.000 millones de libras», reza The Daily Telegraph.

Tanto Star Sport como Daily Express tiran de juegos de palabras para definir lo que ha sucedido. «Sham Dunk», dice el Daily Express, mientras que Star va más allá y habla de campeones falsos: «We are the Shampions». La sanción al City ha causado un terremoto en Inglaterra. Todos se avergüenzan de lo sucedido y así lo ha reflejado la prensa en sus portadas.