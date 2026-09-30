Se buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú: alojamiento gratis a cambio de 5 horas de trabajo

Una familia de Puerto Iguazú, en Misiones, Argentina, busca personas interesadas en vivir durante al menos dos semanas en una chacra ubicada en un entorno natural espectacular. A cambio del alojamiento, los voluntarios tendrán que colaborar entre cuatro y cinco horas al día en diferentes tareas. La chacra está situada aproximadamente a cuatro kilómetros de Puerto Iguazú y la propiedad cuenta con animales, zona de camping, quincho, baños y diferentes senderos que atraviesan áreas de abundante vegetación y conducen hacia ríos y cascadas.

Entre las construcciones que forman parte del lugar se encuentran varias cabañas de piedra y madera. También cuenta con un parque recreativo para niños, una cancha de fútbol y una tirolesa. Además, quienes se alojen en la propiedad no estarán completamente aislados; el transporte público se encuentra a unos 200 metros de la chacra, lo que permite desplazarse con mayor facilidad hacia Puerto Iguazú y otros lugares de interés turístico de los alrededores. La propuesta está especialmente pensada para personas que quieran combinar una estancia en un entorno natural con la colaboración en un emprendimiento local.

Voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú

La familia pone a disposición de los voluntarios una pequeña cabaña con espacio para dos personas. El alojamiento cuenta con una cama individual, sábanas, mesa, iluminación y conexión a Wi-Fi. En el interior también hay una cocina básica equipada con utensilios, mesa, silla, cocina y una conservadora para mantener los alimentos. El baño se encuentra a cierta distancia de la cabaña e incluye inodoro, ducha con agua caliente y espejo.

Además, los voluntarios podrán utilizar un quincho con parrilla y tendrán acceso privado a los senderos y cascadas situados en los alrededores de la propiedad.La estancia mínima es de dos semanas y la propuesta permite recibir hasta dos voluntarios al mismo tiempo.

Entre las tareas que deberán realizar se incluyen trabajos de construcción y mantenimiento general, labores de limpieza, jardinería y cuidado de la huerta, así como el cuidado de animales y apoyo en distintas actividades de la granja. También hay propuestas relacionadas con proyectos ecológicos, trabajos creativos y manualidades, ayuda en el hogar e intercambio de idiomas. La jornada de voluntariado es de unas cuatro o cinco horas diarias.

El resto del día pueden aprovecharlo para conocer el entorno y visitar algunos de los principales atractivos turísticos de la región. Entre los lugares que proponen conocer se encuentran las Cataratas de Iguazú, tanto desde el lado argentino como desde Brasil, además de la selva misionera, las Minas de Wanda y el río Paraná. También podrán acercarse a la Costanera de Puerto Iguazú, disfrutar de bares y restaurantes o visitar Ciudad del Este, en Paraguay.

Cataratas de Iguazú

En el extremo norte de la provincia de Misiones, junto a la frontera con Brasil, se encuentran las impresionantes Cataratas del Iguazú, consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y uno de los grandes atractivos turísticos de Latinoamérica.Su localización en plena selva, junto con la enorme cantidad de agua que cae por sus numerosos saltos, crea un paisaje espectacular que convierte a este lugar en una visita imprescindible para quienes recorren Argentina.

El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934 y, cincuenta años después, en 1984, fue reconocido por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial. Además, la zona cuenta con la categoría de Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

«La historia del Parque Nacional Iguazú está profundamente ligada a la identidad misionera. En 1542, el explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue el primer europeo en contemplar las Cataratas del Iguazú, a las que bautizó como Saltos de Santa María. Mucho antes, este territorio ya era sagrado para los pueblos guaraníes, que lo llamaban Iguazú: «agua grande».

«Durante siglos, la selva permaneció casi intacta, hasta que en 1934 se creó oficialmente el Parque Nacional Iguazú, con el objetivo de proteger esta maravilla natural y su biodiversidad única. Fue el segundo parque nacional del país, y desde entonces, generaciones de misioneros, guardaparques, científicos y comunidades locales han trabajado para conservar este rincón extraordinario del planeta. Hoy, el parque no solo resguarda 275 saltos de agua: también guarda la memoria de quienes eligieron cuidar lo propio, y el compromiso de seguir haciéndolo», detalla Iguazú Argentina.

Las Cataratas del Iguazú están distribuidas con una forma que recuerda a una gran «J» invertida. En la margen derecha, correspondiente al norte, se encuentra Brasil, donde se encuentran el 20% de los saltos. En la margen izquierda, hacia el sur, está Argentina, que alberga cerca del 80% de las cataratas.

Para disfrutar de una visión completa del conjunto, se recomienda conocer ambos lados de las cataratas, ya que cada uno ofrece una perspectiva diferente. Desde Brasil se obtiene una impresionante vista panorámica de los principales saltos, mientras que desde Argentina es posible adentrarse mucho más entre ellos. De ahí surge el dicho «desde Brasil se ven las cataratas, y desde Argentina se viven».