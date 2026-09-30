La reflexión de Stephen Hawking, físico: «El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento»

Stephen Hawking se convirtió en una de las figuras científicas más reconocidas del siglo XX gracias a sus investigaciones sobre los agujeros negros, el origen del universo y las leyes fundamentales de la física. Su figura también estuvo vinculada a la divulgación y a la necesidad de mantener viva la curiosidad. «El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento» resume una idea estrechamente relacionada con el pensamiento científico, ya que hay que aceptar que todavía quedan preguntas por responder.

El peligro de creer que sabemos

La reflexión apunta a una diferencia fundamental entre no conocer algo y creer que se conoce cuando en realidad no es así. La ignorancia reconoce un límite y, precisamente por ello, puede convertirse en el punto de partida de una investigación. La falsa sensación de certeza, en cambio, puede cerrar la puerta a nuevas preguntas y hacer que una persona deje de comprobar aquello que considera evidente.

Este planteamiento encaja con la trayectoria científica de Stephen Hawking. El físico dedicó buena parte de su carrera a estudiar cuestiones para las que todavía no existían respuestas definitivas y contribuyó a transformar la comprensión de los agujeros negros. La Universidad de Cambridge destaca que sus investigaciones sobre la radiación de Stephen Hawking abrieron nuevas preguntas sobre la relación entre la gravedad, la mecánica cuántica y la información.

Hawking defendió la curiosidad

En una intervención vinculada a su 75 cumpleaños, el científico animó a mirar hacia las estrellas, intentar comprender lo que se observa y mantener la curiosidad incluso cuando las preguntas resulten difíciles. Para él, hacerse preguntas era una parte esencial de la aventura científica.

Su trayectoria es un ejemplo de esa búsqueda constante. Stephen Hawking no se limitó a investigar problemas conocidos, sino que trabajó sobre algunas de las cuestiones más complejas de la física moderna. Sus estudios sobre agujeros negros y cosmología contribuyeron a cambiar la manera en que los científicos entienden el universo, mientras que sus libros acercaron esas ideas a millones de lectores.

La reflexión de Stephen Hawking continúa teniendo fuerza porque aprender también implica reconocer los límites del propio conocimiento. Una respuesta aparentemente definitiva puede convertirse en un obstáculo si impide formular nuevas preguntas, contrastar evidencias o aceptar que una explicación puede ser revisada.