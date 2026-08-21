La reflexión de Stephen Hawking: «El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento»

Stephen Hawking dejó numerosas reflexiones sobre el conocimiento, la ciencia y los límites de nuestra comprensión. Entre ellas destaca una frase que invita a cuestionar lo que creemos saber: «El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento». Una idea que pone el foco en el peligro de confundir certezas aparentes con verdadero aprendizaje.

Las ideas clave de esta reflexión son el peligro del ego intelectual, al creer que se domina un tema sin bases reales que impidan hacer preguntas; la ignorancia como punto de partida, que se puede corregir a la hora de investigar; y el cierre de la curiosidad, ya que la ilusión del conocimiento paraliza el avance de la ciencia y del pensamiento crítico.

Es por ello que es importante reconocer la ignorancia y saber que se supera con estudio. Aun así, la falsa seguridad de tener la verdad bloquea cualquier intento de buscar respuestas genuinas. Recuerda que las grandes revoluciones científicas vienen cuando la gente se atreve a cuestionar las verdades absolutas del pasado.

Stephen Hawking

Stephen Hawking nació en 1942 y fue un famoso físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico. Es mundialmente conocido por sus estudios sobre los agujeros negros, el origen del universo a partir del Big Bang y por intentar unir la teoría de la relatividad general con la mecánica. A los 21 años, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que paralizó su cuerpo con el tiempo y lo obligó a usar una silla de ruedas.

Sus aportes científicos fueron la demostración de que el universo tuvo un origen en un punto de densidad infinita; propuso con James Hartle que el universo no tiene límites espaciales ni temporales iniciales y acercó la física avanzada al público general. Al mismo tiempo, advirtió de los riesgos de la inteligencia artificial y defendió la colonización de otros planetas para asegurar la supervivencia humana.