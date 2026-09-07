Actualidad política en España, en directo: última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta y todas las novedades

La crisis migratoria en Ceuta vuelve a ocupar el centro de la actualidad política española. La llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma, la presión sobre los recursos de acogida y el debate sobre las medidas que deben adoptarse han reabierto una intensa confrontación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los principales partidos políticos.

El Gobierno y las comunidades autónomas intensifican el debate sobre la gestión migratoria

Mientras las administraciones trabajan para gestionar la situación y reforzar los dispositivos de atención, continúan las reacciones desde distintos ámbitos políticos e institucionales. Las decisiones sobre el reparto de menores, el control fronterizo, la cooperación con Marruecos y las políticas migratorias del Ejecutivo están protagonizando gran parte del debate público.

Última hora de las medidas, reacciones políticas y decisiones sobre Ceuta

En este directo seguiremos minuto a minuto todas las novedades relacionadas con la crisis migratoria en Ceuta, las declaraciones de los responsables políticos, las medidas que puedan anunciarse y las reacciones que se produzcan a lo largo de la jornada.