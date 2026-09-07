Actualidad política en España, en directo: última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta y todas las novedades
Sigue en directo todas las novedades de la crisis migratoria en Ceuta
Declaraciones, medidas y reacciones: toda la actualidad de Ceuta minuto a minuto
La crisis migratoria en Ceuta vuelve a ocupar el centro de la actualidad política española. La llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma, la presión sobre los recursos de acogida y el debate sobre las medidas que deben adoptarse han reabierto una intensa confrontación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los principales partidos políticos.
El Gobierno y las comunidades autónomas intensifican el debate sobre la gestión migratoria
Mientras las administraciones trabajan para gestionar la situación y reforzar los dispositivos de atención, continúan las reacciones desde distintos ámbitos políticos e institucionales. Las decisiones sobre el reparto de menores, el control fronterizo, la cooperación con Marruecos y las políticas migratorias del Ejecutivo están protagonizando gran parte del debate público.
Última hora de las medidas, reacciones políticas y decisiones sobre Ceuta
En este directo seguiremos minuto a minuto todas las novedades relacionadas con la crisis migratoria en Ceuta, las declaraciones de los responsables políticos, las medidas que puedan anunciarse y las reacciones que se produzcan a lo largo de la jornada.
Vivas insiste en que Marruecos está detrás de la invasión a Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistido este lunes en que Marruecos se encuentra detrás de la invasión que ha colapsado la ciudad autónoma y denuncia que no tienen «margen temporal para seguir aguantando» con decenas de miles de ilegales en sus calles.
Torres ve «imposible» cifrar los inmigrantes que quedan en Ceuta
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, ha asegurado que ve «imposible» enumerar los inmigrantes ilegales que continúan en Ceuta después de la invasión del 30 de julio. El dirigente ha añadido que son 4.000 los ilegales retornados desde el 10 de agosto.
El Supremo abre una investigación al Gobierno sobre Ceuta
El Tribunal Supremo ha abierto una investigación, de la que informa en exclusiva OKDIARIO, al Gobierno para conocer si fue avisado antes de la invasión de Ceuta y decidió no actuar.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contra el Gobierno de España por la invasión de Ceuta y ha exigido a Presidencia que entregue en cinco días toda la documentación sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y las reacciones políticas en España
La crisis migratoria en Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate político nacional. Las últimas llegadas de inmigrantes, la gestión de los recursos de acogida y las discrepancias entre administraciones han elevado la tensión política en torno a una cuestión que sigue marcando la agenda del Gobierno y de las comunidades autónomas. A lo largo de esta jornada seguiremos en directo todas las novedades, declaraciones, decisiones y reacciones relacionadas con la situación en la ciudad autónoma.
Vandalismo en Ceuta: contenedores y coches quemados
La situación en Ceuta sigue siendo extrema y así lo acreditan los incidentes, presuntamente provocados por inmigrantes ilegales, que han quemado contenedores y coches, provocando que los bomberos tuvieran que actuar a altas horas de la madrugada.