El Secreto se ha convertido en la nueva gran apuesta de Atresmedia en cuanto a series turcas se refiere. Es más que evidente que estamos ante una historia que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Tras su estreno el pasado domingo 6 de septiembre, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha decidido emitir una segunda entrega de esta ficción, ocupando el hueco que normalmente utiliza En tierra lejana. En el primer capítulo de El Secreto, los espectadores de Antena 3 pudieron conocer a Serhat, un hombre rico y respetado que está convencido de que tiene una familia perfecta junto a Berrak, su mujer, y Hayal e Ilkim, sus dos hijas. A pesar de todo, su día a día cambia de forma radical cuando descubre que su mujer le ha ocultado un importante secreto durante seis años: tuvo una hija llamada Kader, fruto de un romance que jamás desveló.

Es más, decidió dar en adopción a la pequeña. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores fueron testigos de cómo Berrak sufre un grave accidente y queda en coma. Sorprendido y dolido por la traición, Serhat trata de descubrir qué ocurrió realmente y en qué lugar se encuentra Kader. Pero no todo queda ahí, puesto que también quiere descubrir quién es el padre de la niña. Por otro lado, conocemos a Zeynep, una joven alegre, trabajadora y honesta que ayuda a su madre en un mercado. De casualidad conoce a Kader, que le confiesa que está siendo maltratada en su hogar de adopción. Preocupada, Zeynep decide ayudarla. El destino hace que los caminos de Serhat, Zeynep y Kader se crucen.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, lunes 7 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Serhat está convencido de que el amante de Berrak es el profesor de piano de su hija, pero está muy equivocado. Zeynep decide acompañar a Hayal e Ilkim al hospital y allí ven un ramo de lirios, las flores favoritas de su madre. Ellas creen que su padre las ha llevado, pero no es así.

Kader termina colándose en la habitación de Berrak para sentir a su madre por primera vez, a pesar de que continúe en coma. Can logra acercarse a Kader en una fiesta, pero la niña no tarda en salir corriendo. En cuanto a Zeynep, se queda verdaderamente sorprendida y descolocada al descubrir un móvil que Berrak tenía escondido dentro de un libro. ¿Por qué lo tenía en ese lugar? ¿Qué oculta exactamente? No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.