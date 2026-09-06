Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 6 de septiembre: Serhat descubre lo que escondía Berrak
Una traición que no está dispuesto a perdonar
Reparto completo de 'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3
Después del gran éxito cosechado con Una nueva vida a lo largo de todos estos años, Atresmedia ha decidido volver a apostar fuerte en cuanto a series turcas se refiere. De esta forma, ha querido contar con una de las ficciones que más éxito ha cosechado a nivel internacional. Desde este domingo 6 de septiembre, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de disfrutar de El Secreto, una historia que parte desde el preciso instante en el que Serhat (Murat Yıldırım) descubre una verdad completamente inesperada que tiene estrecha relación con Berrak (Cemre Baysel), su mujer.
Lo cierto es que este proyecto cuenta con un reparto de lujo, formado por grandes actores y actrices turcos de la talla de Gizem Sevim, Aleyna Solaker, Oya Unustasi, Serdar Orçin, Gülenay Kalkan, Ahmet Saraçoglu, Kaan Çaskir (Secretos de familia, Hermanos), Emel Çögeçen y Serdar Özer, entre otros. Con el título original Güller ve Günahlar (Rosas y pecados), esta serie se estrenó en Turquía en otoño de 2025 y, con su primera temporada, cosechó un gran éxito. Tanto es así que ya se ha puesto en marcha la producción de una segunda. Así pues, es más que evidente que Atresmedia ha puesto toda la carne en el asador para dejarnos completamente sin palabras con esta nueva ficción que, a buen seguro, va a dar mucho de qué hablar.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, domingo 6 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder conocer a Serhat, un hombre rico y respetado que cree tener una familia verdaderamente perfecta junto a su mujer, Berrak, y sus dos hijas, Hayak e Ilkim. A pesar de todo, la situación cambia de forma radical cuando descubre que su mujer le ha ocultado, durante seis años, un gran secreto.
¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que Berrak tuvo una hija llamada Kader, fruto de un romance que jamás le confesó, y decidió darla en adopción. Berrak sufre un grave accidente y queda en coma, mientras que Serhat, visiblemente dolido por la traición, trata de descubrir qué sucedió realmente y, sobre todo, dónde se encuentra Kader.
Por si fuera poco, también quiere saber quién es el padre de la niña. Además, conocemos a Zeynep, una joven alegre, honesta y trabajadora que ayuda a su madre vendiendo rosas en el mercado. Un día conoce a Kader y descubre que es infeliz y maltratada en su hogar de adopción. Preocupada por ella, Zeynep opta por ayudarla. A partir de entonces, el destino hace que las vidas de Serhat, Zeynep y Kader se crucen. No te pierdas el nuevo capítulo de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3