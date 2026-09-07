Una manada de inmigrantes marroquíes agrede sexualmente a una mujer horas después de llegar en patera a Mallorca
El agresor sexual se escondió dentro de las carpas habilitadas por Pedro Sánchez en dependencias del Puerto de Palma
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La manada del terror ataca en Palma. Agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional han procedido a la detención de un joven marroquí, llegado a Mallorca a bordo de una patera pocas horas antes, como autor de una agresión sexual cometida contra una comerciante en la avenida Gabriel Roca de Palma, conocida popularmente como el Paseo Marítimo.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 09:50 horas, momento en el que, según consta en la denuncia interpuesta por la víctima, cuatro jóvenes de origen marroquí que acababan de arribar a las costas baleares entraron en el establecimiento comercial. Una vez en el interior de la tienda, los cuatro chicos la rodearon y le impedían que pudiera pedir ayuda. Acto seguido, uno de los integrantes del grupo abordó de forma sorpresiva a la mujer, realizándole tocamientos de índole libidinosa en sus partes íntimas y besándola contra su voluntad. La mujer quedó en estado de shock. Los otros tres, una vez que su compañero la tenía controlada, ellos se pusieron en la puerta para vigilar.
Tras lograr zafarse y dar la voz de alarma, se activó de inmediato un operativo de emergencia en el que intervinieron efectivos de la Policía Local de Palma, la Policía Portuaria y la Policía Nacional. Los agentes desplegaron diversas batidas y patrullajes de búsqueda por las inmediaciones del Paseo Marítimo para dar con el paradero de los implicados.
Minutos más tarde, las fuerzas de seguridad localizaron al grupo en el recinto de carpas habilitado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la zona portuaria para la recepción y primera atención asistencial a las personas llegadas en embarcaciones precarias.
En ese mismo punto, la Policía Nacional procedió a la identificación del presunto agresor y a su posterior detención, quedando a disposición judicial para responder por un delito contra la libertad sexual. El resto de inmigrantes quedaron en libertad, pero se tomó nota de su identidad para ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Ahora, los investigadores remitirán el atestado policial al juzgado de guardia y también analizarán las cámaras de seguridad de la zona y del propio comercio.