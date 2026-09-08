Poner corchos de las botellas de vino en las macetas: para qué sirve y qué beneficios tiene para tus plantas

Colocar trozos pequeños de corchos de botellas de vino en las macetas de las plantas puede, a priori, carecer de sentido o de una lógica aparente. No obstante, la experta en plantas María Ferrarotto sostiene que colocar pequeños trozos de corcho sobre la tierra puede ayudar a la recuperación y prosperidad de las plantas.

Este método funciona como una especie de «cobertura vegetal». En exteriores, se utilizan hojas, cortezas de árboles y otros tipos de materiales naturales para proteger el suelo de la exposición directa al sol y al viento. Lo mismo ocurre con las macetas. La naturaleza del corcho crea una capa protectora en la superficie, limitando la velocidad de evaporación del agua.

Esto puede ser muy útil durante los meses más calurosos del año o en pequeñas macetas, donde la tierra tarda menos en secarse. Simultáneamente, el corcho es fácil de cortar, ligero y reutilizable en el tiempo siempre que se mantenga en un estado óptimo.

Cómo colocar el corcho en las macetas

El procedimiento es muy sencillo. Antes de comenzar, los corchos deben estar secos, limpios y sin moho. El proceso se divide en los siguientes pasos:

Cortar los corchos en trozos pequeños o rodajas finas. Limpiar la tierra de la maceta de hojas secas o restos orgánicos. Extender los trozos de corcho sobre la tierra, sin crear una capa demasiado gruesa. Dejar espacio alrededor del tronco de la planta. Continuar regando con normalidad, siempre y cuando la tierra no esté húmeda.

Atento al riego y tipo de corcho

Un factor a tener en cuenta y de obligatorio cumplimiento es que, después de poner los trozos, no debe regarse con la misma frecuencia. Teniendo en cuenta que la planta retiene la humedad durante más tiempo, el sustrato suele tardar más en secarse. Por consiguiente, regar con asiduidad sin comprobar primero la humedad puede provocar un exceso de agua, lo que deriva en problemas para la planta.

El material del tapón también tiene su relevancia. Muchas de las botellas actuales tienen tapones de plástico o sintéticos que se asemejan visualmente al corcho, pero las propiedades no son las mismas. En estos casos, se aconseja utilizar un corcho 100% natural, sin recubrimientos químicos, barnices o tintes.

El corcho no hace milagros

El uso del corcho puede ser una herramienta útil para mantener la humedad, pero no es una solución para una planta complicada de cuidar, debilitada o prácticamente muerta. Un crecimiento saludable siempre tiene que estar sujeto a un riego equilibrado, una iluminación adecuada y un clima óptimo para la propia planta.

Si se utilizan correctamente, los trozos pueden actuar como una capa protectora extra para el abono, reduciendo la pérdida de humedad y ayudando a que la maceta se conserve en buen estado, especialmente durante el verano.