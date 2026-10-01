Federico García Lorca, poeta: «Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima»

Hay emociones que pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo, pero eso no significa que desaparezcan. Federico García Lorca convirtió esta idea en una de las frases más intensas de Bodas de sangre, una obra marcada por el deseo, la pasión, los secretos y las consecuencias de intentar contener aquello que se lleva dentro.

Una frase de ‘Bodas de sangre’

Esta frase de Federico García Lorca aparece en uno de los momentos de mayor tensión de Bodas de sangre, estrenada en 1933. Leonardo habla con la Novia poco antes de la boda y recuerda todo aquello que ambos han intentado reprimir. «Callar y quemarse», explica, no ha servido para eliminar lo que sienten, sino que ha terminado convirtiéndose en una forma de sufrimiento.

Esta escena de Federico García Lorca concentra uno de los grandes conflictos de la tragedia lorquiana, que es el enfrentamiento entre el deseo individual y las normas sociales. Leonardo y la Novia han intentado seguir caminos separados, pero el sentimiento permanece. Él reconoce que apartarse, guardar silencio y tratar de olvidar solo ha conseguido aumentar su dolor. La pasión aparece así representada mediante una imagen recurrente en la obra, que es el fuego.

El fuego como metáfora

El uso de imágenes relacionadas con el calor y el fuego no es casual en Bodas de sangre. Un estudio académico analiza precisamente cómo Lorca emplea estas imágenes para representar la represión, el sufrimiento y una pasión que no consigue desaparecer. Leonardo llega incluso a explicar que intentar olvidar a la Novia solo le sirvió para «echarse fuego encima».

La propia Novia describe también su estado interior mediante imágenes físicas relacionadas con el fuego y el dolor. De esta manera, Federico García Lorca transforma una emoción abstracta en algo casi corporal, ya que lo que se reprime termina quemando por dentro. El silencio, en lugar de solucionar el conflicto, se convierte progresivamente en otra forma de sufrimiento.

Bodas de sangre pertenece a la etapa de madurez teatral de Federico García Lorca y utiliza el mundo rural andaluz para construir una tragedia en la que las decisiones personales chocan constantemente con las expectativas familiares y sociales. El amor, el matrimonio, el honor, la muerte y el deseo se entrelazan hasta conducir a un desenlace inevitable.