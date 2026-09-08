Juaneda Miramar se convierte en hospital universitario y formará a estudiantes de Medicina del Centro Beato Luis Belda

Juaneda Hospitales es la primera compañía de salud privada balear en conseguir la acreditación de uno de sus hospitales como universitario. El Hospital Juaneda Miramar, que pasa a denominarse Hospital Universitario Juaneda Miramar, ya es el primer hospital universitario privado de Baleares.

Gracias a esta acreditación, ofrecerá formación clínica a estudiantes de Medicina, Enfermería y otras especialidades de Ciencias de la Salud, pasando así a formar parte de un conjunto de hospitales de prestigio, que realizan actividad asistencial simultáneamente con actividades de docencia e investigación.

Juaneda Hospitales refuerza su compromiso con la excelencia asistencial, la formación y la investigación y se integrará, ya desde este curso, en el Campus Clínico del recién creado Centro Universitario Luis Belda, adscrito a la Universidad CEU San Pablo.

La acreditación obtenida reconoce que el Hospital Juaneda Miramar cumple con todos los requisitos asistenciales, organizativos, docentes e investigadores para ofrecer formación oficial a profesionales de Ciencias de la Salud y poder denominarse Hospital Universitario Juaneda Miramar.

El BOIB recoge en su Núm. 111 de 5 de septiembre de 2026, Fascículo 246 – Sec. III. – Pág. 49179, la resolución conjunta del conseller de Educación y Universidades y de la consellera de Salud por la cual se reconoce la acreditación del Hospital Juaneda Miramar como hospital universitario en la investigación y en la docencia de las enseñanzas universitarias oficiales relacionadas con las ciencias de la salud.

Según ha asegurado Rodrigo Martín Velayos, CEO de Juaneda Hospitales, «este reconocimiento trasciende el ámbito académico y supone un impulso al modelo sanitario elegido por Juaneda Hospitales, integrando de forma estable la asistencia, la docencia y la investigación y avanzando en nuestra misión de conseguir la excelencia en la asistencia clínica y en el trato hacia las personas que nos confían su salud en Baleares».

Durante el proceso de acreditación, se han evaluado, entre otros, la cartera de servicios, la actividad asistencial, la estructura organizativa, la capacidad docente, la actividad investigadora, la cualificación del personal sanitario y la disponibilidad de espacios específicos para la formación de los estudiantes.

La acreditación certifica que el Hospital Universitario Juaneda Miramar reúne todas las condiciones e infraestructuras necesarias para desarrollar una formación universitaria de calidad, plenamente integrada en la actividad asistencial, detallan en un comunicado.

Este nuevo modelo, que aúna asistencia, formación e investigación, busca atraer y fidelizar el mejor capital humano, potenciar la investigación y consolidar Baleares como un referente, garantizando una atención de mayor calidad, gracias a la actualización constante de conocimientos por parte de los profesionales asistenciales.

La formación de nuevos profesionales sanitarios constituye una inversión de futuro para Baleares. Los hospitales universitarios, además de preparar a las próximas generaciones de médicos, enfermeros y otros profesionales de ciencias de la salud, tienen un importante valor estratégico: impulsan una actividad económica de calidad y estable durante todo el año y amplían las oportunidades de formación de los jóvenes en las Islas. Para Juaneda Hospitales, este paso refuerza su reputación, prestigio y presencia institucional, al tiempo que abre nuevas vías para atraer e incorporar talento médico.

Con este reconocimiento, Juaneda Hospitales consolida un modelo que mira al futuro sin perder de vista su principal objetivo desde hace más de medio siglo: ofrecer a los pacientes una atención sanitaria de la máxima calidad, apoyada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo continuo de sus profesionales.

Juaneda Hospitales se muestra profundamente agradecida a todos los profesionales, personas e instituciones que han colaborado durante el proceso de acreditación del que es ya el primer hospital universitario privado de Baleares, Hospital Universitario Juaneda Miramar.