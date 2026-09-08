Los coches eléctricos de ocasión son los únicos que bajan de precio mientras el resto del mercado sube

El mercado del vehículo de ocasión en España cerró agosto con una tendencia generalizada al alza en los precios, salvo en un segmento muy concreto. Los coches eléctricos e híbridos han sido los únicos que han bajado de precio respecto al mes anterior.

Su valor medio de oferta se situó en los 29.208 euros, un descenso del 0,4% con respecto a julio, según el último barómetro mensual de coches.net, el marketplace experto en movilidad líder en España que cuenta con más de 80 millones de búsquedas mensuales.

El conjunto del vehículo de ocasión, por el contrario, encadena ya dos meses consecutivos de subidas. Su precio medio se sitúa en los 17.281 euros, un 1,2% más que en julio, aunque todavía un 4,9% por debajo del precio registrado hace un año.

Segundo mes al alza

Según explica Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, «nuestro barómetro sitúa el precio medio en los 17.281 euros, unos 200 más que en julio, una evolución que parece estar cambiando de rumbo».

Blanes añade que «estamos ante el segundo incremento consecutivo mensual del año, tras más de 9 meses de descensos continuados». Una tendencia que atribuye a la llegada de vehículos más jóvenes y con nuevas tecnologías al mercado de ocasión.

«Consecuencia de vehículos más jóvenes y con nuevas tecnologías, híbridos y eléctricos, en el mercado de ocasión, que son más caros», señala el responsable de coches.net, que recalca que a nivel interanual el precio sigue todavía por debajo del año pasado.

Madrid, la más cara

Por comunidades autónomas, Madrid repite por segundo mes consecutivo como la región con el precio medio de oferta más alto de España, situándose en los 19.014 euros. Le siguen de cerca País Vasco (18.392 €) y Cataluña (18.241 €).

En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha se mantiene como la comunidad autónoma más económica, con un precio medio de 15.254 euros. Baleares (15.645 €) y La Rioja (15.801 €) completan el grupo de las más asequibles.

La diferencia entre comprar un vehículo de ocasión en Madrid y hacerlo en Castilla-La Mancha puede rondar los 3.800 euros, una brecha que se mantiene prácticamente estable respecto al mes anterior.

Subidas en toda España

Si se analiza la evolución mensual por comunidades, todas, sin excepción, han experimentado subidas de precio en agosto. Baleares (+2,7%) y Aragón (+2%) son las que registran el mayor incremento intermensual del país.

Por el contrario, País Vasco (+0,1%), Andalucía (+0,3%) y Castilla y León (+0,5%) son las comunidades que muestran la mayor estabilidad, con variaciones mínimas respecto a julio.

Por franjas de antigüedad, el precio medio de un vehículo seminuevo se sitúa en 31.418 euros, con una leve subida del 0,8% con respecto al mes pasado.

El seminuevo se encarece

Los vehículos de entre 1 y 3 años se sitúan en 27.731 euros, con una variación mensual del -1,2%. Los de entre 4 y 5 años se mantienen prácticamente estables en 23.847 euros.

Por su parte, los coches de entre 6 y 10 años muestran un leve descenso del 0,2% en agosto, situando su precio medio en 18.535 euros, la franja más económica del mercado.

En cuanto al precio medio por tipo de combustible, el diésel se mantuvo estable en agosto, con un pequeño incremento de casi un 1% que fija su precio medio en 13.343 euros.

Sube el interés eléctrico

El vehículo de ocasión de gasolina también subió en términos similares, un 0,9% respecto a julio, situándose en 16.228 euros. Solo los eléctricos e híbridos bajaron, aunque de forma muy tibia.

Pese a ese descenso del 0,4% hasta los 29.208 euros, el segmento electrificado despierta cada mes más interés entre los compradores: la demanda creció casi un 13% respecto a julio y más de un 45% frente a agosto de 2025.

El mercado de ocasión cerró agosto con 176.862 unidades transferidas, según datos de Ideauto para coches.net. Por motivos estacionales, agosto suele ser, junto a enero, el mes con menos ventas del año.

Más ventas que en 2025

Pese a ese componente estacional, este agosto se han vendido 12.500 vehículos de segunda mano más que en el mismo mes de 2025, lo que confirma la fortaleza del mercado en el arranque del segundo semestre.

Atendiendo al tipo de combustible, el diésel continúa siendo la opción más vendida, con 83.345 unidades transferidas, muy por delante del resto de motorizaciones disponibles en el mercado de ocasión.

Los modelos de gasolina ocupan la segunda posición, con 64.193 vehículos vendidos en agosto, consolidando el podio de las motorizaciones tradicionales frente al avance de las alternativas electrificadas.

El diésel, el más vendido

Los eléctricos e híbridos (MHEV y PHEV), junto con los vehículos de gas, sumaron 29.324 unidades en agosto. La cifra permite a este segmento alcanzar, por segundo mes consecutivo, el 16,5% de todas las ventas del mercado de ocasión.

En cuanto a los modelos más vendidos de segunda mano en España durante agosto, el ranking lo encabeza el Volkswagen Golf, con 5.401 unidades, seguido del Renault Megane (4.958), el Seat Ibiza (4.880), el Ford Focus (4.193) y el Citroën C4 (4.191).