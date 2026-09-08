Una camarera de ‘First Dates’ aprovecha para ligar con un comensal: «Si te va mal la cita…»

El mes de septiembre ha comenzado y en First Dates afrontan la vuelta a la rutina de la mejor manera que saben hacer. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Por lo tanto, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por encontrar a su futura pareja aquí. Una aventura televisiva que ayer, 7 de septiembre, nos presentó a Cristian y a Kristina. Dos solteros con muchos objetivos y cosas en común. Pues, entre ellas, ambos buscan una relación seria.

Pero, antes de que Kristina realizara su aparición en el formato, Lidia Santos le comentó al soltero que era muy atractivo. El participante, de 1.94 metros de altura, llamó la atención de todos nada más entrar por la puerta del local. Fue así como la camarera se quedó impresionada. Y es que, como hombre alto, ha confesado que le gustan las mujeres altas. Por ello, tampoco pudo evitar echarle el ojo a la trabajadora del programa. «¡Uy, qué alto! Muy alto, increíble, a mí es que me encanta la gente alta», comentaba Lidia Santos.

Lidia Santos, camarera de ‘First Dates’, sobre Cristian: «Me han temblado las piernas»

Lidia Santos aprovechó la situación y se acercó al soltero, que estaba hablando con Carlos Sobera. Por ello, tuvo la oportunidad de hablar un poco con él. «Tú también eres increíble», le dijo él. Y es que, hasta el barman del local, Matías, confirmó que hacían muy buena pareja. Por ello, la camarera no lo dudó dos veces.

«Si te va mal la cita…», le dejó caer ella. «Hay que buscar el plan B siempre», comentó el barman. Una interacción que estaba siendo presenciada por Carlos Sobera, que no daba crédito a la conexión que estaba surgiendo entre Lidia Santos y el soltero. «Perdón, nos ha entrado la tontería Carlos», comentó ella tras volver con sus compañeras. Así pues, tras este momento, llegó Kristina.

La soltera se presentó como una empresaria con carácter. La primera impresión entre los solteros fue bastante acertada, pues no pudieron ocultar la atracción que sintieron de primeras. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. Una cita que avanzaba de manera positiva y que era vista desde lejos por Lidia Santos. «Hacía un montón que no me pasaba, cuando ha entrado, me han temblado las piernas, me he puesto nerviosa, a mí me ha encantado», comentó la camarera.

La decisión final de ‘First Dates’

De hecho, aprovechando que Kristina se fue un momento al baño, la camarera aprovechó para hablar un poco con el soltero. Un momento donde reinó el tonteo entre ambos. «¿Sería posible tener una cita con alguien del staff?», preguntó él en privado. Y es que Cristian no tuvo reparos en mostrar su interés en la trabajadora.

Pero, ¿qué sucedió en la decisión final de First Dates? Pues, aunque Kristina sí quiso seguir conociendo a su cita, él confesó que no había tenido el feeling que a él le hubiera gustado. Por lo tanto, rechazó seguir conociéndola en un segundo encuentro.