Horario del Borussia Dortmund – Villarreal: cuándo es y canal de TV para ver en directo y en vivo online el partido de la Champions League

Duelo amarillo en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. El Borussia Dortmund y el Villarreal se enfrentan en el Signal Iduna Park en un auténtico partidazo en el que el Submarino espera romper su mala racha y dar la sorpresa en suelo alemán, ya que el arranque de temporada está muy lejos de lo que esperaban en esta nueva aventura en la que Íñigo Pérez está al mando. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque.

Borussia Dortmund – Villarreal de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Villarreal viaja a Alemania para medirse al Borussia Dortmund en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los de Íñigo Pérez todavía no saben lo que es ganar este curso y la verdad que la salida al Signal Iduna Park no será nada sencilla, pero el sueño europeo del Submarino Amarillo puede darles un chute de moral para afrontar el duelo. La UEFA programó este partidazo para el martes 8 de septiembre y se espera que el balón ruede de manera puntual a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Borussia Dortmund – Villarreal de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El operador que posee los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la máxima competición continental es Movistar+. El Borussia Dortmund – Villarreal que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se va a poder ver en directo por televisión mediante el canal de pago Movistar Liga de Campeones. Los clientes de este medio de comunicación podrán descargarse la app en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver en streaming y en vivo online lo que suceda en el Signal Iduna Park. Es necesario recordar que este choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer, como es habitual, la mejor información previa a este choque y también todo lo que debas saber acerca de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Cuando termine el choque en el Signal Iduna Park publicaremos la crónica del Borussia Dortmund – Villarreal y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en tierras germanas.

Dónde escuchar por radio en directo el Borussia Dortmund – Villarreal

Todos los hinchas del Submarino Amarillo y seguidores de la máxima competición continental que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este Borussia Dortmund – Villarreal tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Signal Iduna Park y narrarán todo lo que ocurra en este choque de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Borussia Dortmund – Villarreal?

El Signal Iduna Park, ubicado en Westfalia, será el campo donde se jugará el Borussia Dortmund – Villarreal que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este campo es uno de los más mágicos del viejo continente y fue inaugurado en 1974 y desde entonces es uno de los más conocidos del planeta. En competiciones europeas este estadio tiene un aforo para algo más de 66.000 espectadores y se espera un ambiente brutal este martes.

La UEFA designó al árbitro italiano Simone Sozza para que dirija la contienda Borussia Dortmund – Villarreal de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Danielle Chiffi estará a cargo del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, advertir a su compañero y aconsejarle que se acerque a mirar la acción al monitor que estará situado entre los dos banquillos del Signal Iduna Park.