Calendario de la Champions League 2026/27: cuándo juega el Villarreal contra PSG y Liverpool

El Villarreal vivirá su sexta participación en la Champions League con un durísimo calendario en el que le esperan rivales de enjundia como PSG, Liverpool, Manchester United o Borussia Dortmund. El sorteo no deparó fortuna para un conjunto groguet que, pese al nivel de sus contrincantes, espera mejorar su actuación del pasado curso. El Villarreal sólo fue capaz de sumar un empate en los ocho partidos que disputó en la fase de liga 2025/26, en la que finalizó en el penúltimo puesto.

El submarino recibirá en La Cerámica al vigente bicampeón de Europa, el PSG; que llega como el principal favorito a levantar la ‘Orejona’ en el Metropolitano. El feudo amarillo también acogerá a dos equipos de la talla de Manchester United, tras dos años de ausencia, y Nápoles. El rival procedente del Bombo 4, el Sabah Baku de Azerbaiyán, se presenta como uno de los equipos, a priori, más débiles de la liguilla.

En cuanto a los partidos a domicilio, la visita a Anfield será muy especial para Íñigo Pérez. El actual técnico del Villarreal creció como ayudante de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano y, con la salida del vasco al Bournemouth, le relevó en el banquillo del Estadio de Vallecas. Después de tres temporadas brillantes en sus respectivos puestos, ambos han dado un gran salto en su carrera este verano. Andoni Iraola recibirá en el histórico estadio de Anfield al Villarreal de Íñigo Pérez, en un reencuentro con el que cerrarán el círculo tras formar tándem en Vallecas.

El otro gran escenario que visitará el conjunto groguet será el Signal Iduna Park. El estadio del Borussia Dortmund es uno de los estadios con mayor capacidad y mejor ambiente del fútbol europeo, por lo que será una gran prueba para el nuevo Villarreal post-Marcelino. También le espera al Villarreal una atmósfera infernal y de mucho fútbol en los estadios de Fenerbahce y Slavia de Praga, en dos partidos que marcarán las opciones de los groguets de estar entre los 24 mejores de la tabla de la fase de liga de la Champions.

El calendario del Villarreal en la Champions League

Una vez conocidos sus ocho rivales en la fase de liga en el sorteo celebrado este jueves en Mónaco, el Villarreal tuvo que esperar hasta este sábado para conocer su calendario completo en la liguilla de la Champions League 2026/27. La fase de liga de la competición más relevante del panorama europeo de clubes inicia el 8 de septiembre y finaliza en una jornada unificada que se disputa el 27 de enero del próximo año.