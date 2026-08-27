El sorteo de la Champions se ceba con el Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United y Borussia, rivales del ‘submarino’

El Villarreal ya conoce sus ocho rivales para la fase de liga de la Champions League 2026/27, en la que enfrentará a cuatro de ellos en el Estadio de La Cerámica y otros cuatro a domicilio. El cuadro amarillo enfrentará un durísimo camino en esta primera fase de la competición. El vigente bicampeón, el PSG, el Liverpool, Manchester United y Borussia Dortmund son los rivales más exigentes a los que se medirá el ‘Submarino’ en esta fase de liga.

El sorteo no ha sido para nada amable con un Villarreal que se medirá a PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah Baku en La Cerámica. A domicilio, los de Íñigo Pérez visitarán estadios con mucho nombre y ambientes hostiles en el fútbol europeo, como son los de Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahce; además de una visita a la siempre fría cancha del Slavia de Praga. El Villarreal ha sido menos afortunado en lo que respecta a los rivales del Bombo 3, del que le han ‘caído’ dos de los ‘cocos’ a evitar; como eran Nápoles y Fenerbahce. Por otro lado, no deberá viajar a Azerbaiyán para medirse al Sabah Baku, como sí hará el FC Barcelona.

El conjunto amarillo buscará resarcirse esta campaña después de firmar una decepcionante fase de liga la pasada temporada. Con Marcelino García Toral a los mandos, el Villarreal sólo sumo un punto en ocho jornadas, finalizando en penúltima posición en la tabla (puesto 35 de 36). El equipo groguet estrena nuevo capitán a bordo del ‘Submarino’. Un Íñigo Pérez que viene de firmar una histórica actuación en la Conference League con el Rayo Vallecano, con el que alcanzó la final, y que ahora enfrenta el reto de la competición más prestigiosa del fútbol europeo.

¡Nuestros 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗘𝗦 para la 𝗙𝗔𝗦𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗔 de la @ChampionsLeague! ✨ pic.twitter.com/vAjXIFf08h — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 27, 2026

Pese a su mal desempeño en la pasada Champions, el Villarreal sí completó un notable curso en Liga. El conjunto amarillo finalizó en tercera posición en el campeonato doméstico, obteniendo su billete para la fase de liga 2026/27. Una clasificación que supone un hito para el club: por primera vez en su historia, disputará dos ediciones consecutivas de la Champions League. Un torneo en el que el Villarreal, en sólo seis participaciones, ha alcanzado la ronda de semifinales en dos ocasiones (2006 y 2022). En su séptima aparición en este torneo, los groguets tratarán de continuar su idilio con las competiciones europeas tras el tropiezo del último curso.