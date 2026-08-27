Un regreso de altura para el Betis en la Champions: Arsenal, Bayern, Dortmund…

El Real Betis vivirá su segunda experiencia en la Champions League en la fase de liga 2026/27, en la que contará con Arsenal y Bayern de Múnich como rivales más destacados. La visita más esperada a La Cartuja será la del vigente subcampeón europeo, que, de la mano de Arteta, se presenta como el rival más exigente en territorio verdiblanco. El desplazamiento más especial será al Allianz Arena, donde espera todo un histórico del fútbol europeo como el Bayern de Múnich.

El equipo que dirige Manuel Pellegrini vivirá su segunda experiencia en la Champions League, competición en la que debutó en la temporada 2005/06. Los cuatro clubes a los que recibirá en La Cartuja son Porto, Feyenoord, Como y Arsenal. El conjunto bético se medirá a domicilio a Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. El sorteo ha deparado una buena oportunidad al Real Betis de estar entre los 24 mejores y clasificar a los cruces por primera vez en su historia.

El conjunto verdiblanco se ha ganado su lugar en el Bombo 2 del sorteo con sus buenas actuaciones en competiciones europeas en las dos últimas temporadas. En 2025, los pupilos de Manuel Pellegrini perdieron la final de la Conference League ante el Chelsea, mientras que el pasado curso cayeron, ante el Sporting de Braga, en cuartos de final de la Europa League. Un camino que ha llevado al Betis a estar entre los 18 mejores equipos de Europa en el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

La última participación de los verdiblancos en este torneo se remonta a dos décadas atrás. En aquella temporada 2005/06, el Betis accedió a la fase de grupos, en su antiguo formato, después de derrotar al Mónaco en la previa. El equipo de Heliópolis quedó encuadrado en el Grupo G, con rivales de la talla de Chelsea y Liverpool. Los siete puntos cosechados por los béticos no fueron suficientes para avanzar a las rondas eliminatorias. En su regreso a la máxima competición continental, el conjunto bético se estrenará en el novedoso formato de fase de liga; al que ha accedido con el cupo extra que la pasada temporada obtuvo el quinto clasificado de la Liga.