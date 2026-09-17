Muere repentinamente con 30 años y embarazada la futbolista Kayla Saager-Beckley

La muerte de Kayla Saager-Beckley ha provocado una profunda conmoción en el deporte universitario de Estados Unidos. La ex futbolista estadounidense falleció a los 30 años el pasado 9 de septiembre en Tulsa, Oklahoma, cuando estando embarazada de su primera hija. La joven, que había destacado como jugadora de la Universidad de Binghamton y posteriormente había desarrollado su carrera como entrenadora y especialista en captación de talento, había contraído matrimonio apenas unos meses antes con John Beckley, entrenador asistente del equipo de fútbol americano de la Universidad de Tulsa.

El fallecimiento se produjo de manera repentina después de que Kayla realizara ejercicio. Según explicó Tre Lamb, entrenador principal de Tulsa, la joven se encontraba entrenando y fue localizada inconsciente aproximadamente diez minutos después. «Pasó repentinamente el miércoles por la mañana, alrededor de las 7. Estaba haciendo ejercicio y diez minutos después fue encontrada inconsciente», explicó el técnico durante una rueda de prensa, confirmando además que Kayla estaba embarazada de una niña a la que la pareja había decidido llamar Sawyer.

Por el momento, las autoridades no han determinado la causa de la muerte. La Oficina del Médico Forense del Condado de Tulsa ha señalado que la investigación puede prolongarse entre tres y seis meses debido a las pruebas que deben realizarse antes de emitir el informe definitivo. Por ello, cualquier especulación sobre las circunstancias concretas del fallecimiento carece actualmente de confirmación oficial.

Luto por Kayla Saager-Beckley

La tragedia ha golpeado especialmente al entorno de la Universidad de Tulsa, donde trabaja su marido. «Ha sido una semana muy dura para él, para todo nuestro cuerpo técnico y para las mujeres de los entrenadores», señaló Lamb. El equipo decidió rendir homenaje a Kayla colocando una pegatina especial en los cascos de sus jugadores durante su próximo encuentro. Además, el cuerpo técnico y las familias vinculadas al programa celebraron un homenaje en su memoria.

Natural de East Islip, en Long Island, Kayla Saager-Beckley jugó dos temporadas con los Bearcats, entre 2017 y 2018, y marcó 22 goles. Fue capitana del equipo y en 2017 recibió el premio a la mejor delantera de la America East, después de liderar a Binghamton en una temporada especialmente destacada. Después de terminar sus estudios en 2019, continuó vinculada al fútbol. Llegó a jugar profesionalmente en la República Checa y posteriormente comenzó una nueva etapa como entrenadora. Durante cuatro años formó parte del cuerpo técnico de la Universidad de Troy, en Alabama, donde también completó estudios de posgrado relacionados con la salud y la educación física.

En los últimos tiempos había comenzado a trabajar en labores de captación y reclutamiento dentro del fútbol universitario. La Universidad de Binghamton también quiso despedir públicamente a quien fuera una de sus grandes referentes a través de su entrenador, Neel Bhattacharjee. Kaylaa deja a su marido, John, a sus padres Ron y Noranne y a sus hermanas Rachel y Veronica. Su muerte, con solo 30 años y mientras esperaba a su primera hija, ha dejado de esta manera un enorme vacío en su familia y en las comunidades deportivas a las que estuvo vinculada durante toda su vida.