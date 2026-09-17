Todo sobre la Supercopa de España de baloncesto 2026: cuándo es, cómo ver por TV, dónde es y qué equipos la juegan

La Supercopa de España de baloncesto 2026 se disputará este fin de semana en Badalona en un torneo que contará con la participación de Asisa Joventut, Kosner Baskonia, Valencia Basket y Barcelona. El anfitrión del torneo, el ganador de la Copa del Rey, el ganador de la Liga Endesa y el subcampeón lucharán por levantar el primer título de la temporada en Francia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Supercopa de España que se disputa este fin de semana.

Este sábado 19 de septiembre comienza la temporada en el baloncesto español con la disputa de la Supercopa de España de baloncesto 2026, que se disputa en Badalona. Asisa Joventut y Kosner Baskonia, el anfitrión y el campeón de la Copa del Rey, disputarán la primera semifinal, mientras que los dos finalistas de la Liga Endesa, Valencia Basket y Barcelona, disputará la otra semifinal en la jornada del sábado. Para el domingo 209 de septiembre queda la disputa de la gran final.

Cuándo empieza la Supercopa de España de baloncesto 2026

La Supercopa de España de baloncesto 2026 comenzará este sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas con la disputa de la primera semifinal entre Asisa Joventut y Kosner Baskonia. A las 21:00 horas se disputará la segunda semifinal entre Valencia Basket y Barcelona.

Dónde se juega la Supercopa de España de baloncesto 2026

La Supercopa de España de baloncesto 2026 se jugará en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona.

Dónde ver por TV en directo y en vivo online la Supercopa de baloncesto 2026

La Supercopa de España de baloncesto 2026 se podrá ver a través de DAZN. Esta televisión ofrecerá las dos semifinales y la final.

Así queda el cuadro de la Supercopa de España de baloncesto 2026

Este es el cuadro de la Supercopa de España 2026:

Sábado 18:00 horas: Asisa Joventut – Kosner Baskonia

Sábado 21:00 horas: Valencia Basket – Barcelona

Domingo 19:00 horas: Final.

Cuándo es la final de la Supercopa de España de baloncesto 2026

La final de la Supercopa de España de baloncesto 2026 se disputará el domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas.