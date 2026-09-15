Fichaje sorpresa en el baloncesto español: Nikola Mirotic se va al Valencia Basket

Nikola Mirotic ficha por el Valencia Basket. El ex del Real Madrid y Barcelona, entre otros equipos, llega al actual campeón de la Liga Endesa y vuelve al baloncesto español tras estar dos años en el Armani Milan y otro en el Monaco, del que quedó libre este verano. Con 35 años, Mirotic afrontará su cuarta etapa en un club español.

Es toda una sorpresa, algo inesperado este movimiento. Mirotic, montenegrino de nacimiento pero internacional con España, regresa a España y lo hace al Valencia Basket, que ha sufrido un cambio importante este año tras ganar la Liga ACB y llegar a la Final Four de la Euroliga. Sin Pedro Martínez ya en el banquillo, ahora el Valencia ficha gratis a Mirotic.

Es el cuarto club español en el que estará Nikola. De 2009 a 2014 estuvo en el Real Madrid, del que era canterano. Tras estar un año cedido en el Palencia, y seguir en el Real Madrid, Mirotic se fue a la NBA, donde aguantó cinco temporadas militando en equipos como los Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks.

Sin embargo, en 2019 regresó a España de la mano del Barcelona, donde estuvo cuatro temporadas y protagonizó uno de los movimientos más polémicos del baloncesto español, ya que había estado en el Real Madrid. Tras su etapa en el club azulgrana, Mirotic estuvo dos años en el Olimpia Armania Milan de Italia y el último en el Monaco, del que quedó libre este verano.

Su fichaje por el Valencia Basket le convierte además en el primer jugador en la historia del club que ha sido incluido en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA y en el primero que llega al conjunto valenciano después de haber sido elegido MVP de la Fase Regular de la Euroliga.