El mando único de Sánchez para Ceuta se va a un mitin del PSOE en Canarias tras fracasar en el desalojo de las playas

El mando único del Gobierno de Pedro Sánchez para Ceuta, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha ido de mitin con el PSOE este mismo viernes en Canarias tras evidenciar su ineficacia en el desalojo de invasores de las playas de Ceuta. Se ha desplazado para protagonizar la presentación de su candidatura -la única hasta ahora- a las primarias del PSOE para concurrir a la Presidencia de Canarias.

Torres, que ha llegado a presumir en un vídeo de autobombo de dirigir con «éxito» el traslado de esta mañana de miles de inmigrantes ilegales desde las playas de El Trampolín y Benítez al puerto de Ceuta, no ha permanecido en la ciudad para seguir el curso de los acontecimientos sobre el terreno, sino que se ha desplazado hasta Canarias para participar en dicho acto de precampaña de los socialistas canarios.

«Hoy hemos dado un paso muy importante en Ceuta. Hemos trasladado, con éxito y sin incidentes relevantes, a 1.700 personas migrantes, desde las playas del Trampolín y Benítez a dos dispositivos en el Puerto. Mi sincera enhorabuena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los estamentos que han participado. Seguimos caminando para alcanzar la normalidad en Ceuta. Ese es nuestro compromiso y nuestro objetivo», ha señalado el ministro en redes sociales junto a un vídeo grabado en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, según su relato.

Sin embargo, frente a esta euforia de Torres, la realidad ha sido que estas playas han vuelto a llenarse de invasores, procedentes en su mayoría de las zonas más montañosas, dejando otra vez la escena de una ciudad tomada por la inseguridad, el descontrol y el caos que generan 13.000 inmigrantes irregulares -según datos del Gobierno local- llegados desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. Por su parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha admitido este viernes la permanencia de unos 10.000 ilegales, de ellos más de 3.000 todavía en las calles.

Hoy hemos dado un paso muy importante en Ceuta. Hemos trasladado, con éxito y sin incidentes relevantes, a 1.700 personas migrantes, desde las playas del Trampolín y Benítez a dos dispositivos en el Puerto. Mi sincera enhorabuena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… pic.twitter.com/kswnhgBHhR — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) September 18, 2026

En su caso, Ángel Víctor Torres, la autoridad funcional del Gobierno para Ceuta (o mando único), que además ostenta el cargo orgánico de secretario general del PSOE de Canarias y será el candidato a la Presidencia de esta comunidad en las autonómicas de mayo, ha acudido esta tarde al Castillo de La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), para dar un mitin de precampaña ante las próximas elecciones previstas para el 23 de mayo de 2027.

A esta cita fueron también convocados el senador por La Palma y secretario de Sanidad de la Ejecutiva federal del PSOE, Kilian Sánchez San Juan, el secretario cuarto del Senado y senador por Lanzarote, Francisco Manuel Fajardo Palarea, los senadores socialistas por Gran Canaria, Marta Saavedra Doménech y Ramón Morales Quesada, y los senadores del mismo grupo por Tenerife, Marta Arocha Correa y Pedro Martín Domínguez, entre otros cargos públicos.

Durante su intervención mitinera, Torres ha eludido referirse a los casos de corrupción que afectaron a su Gobierno en pandemia («No vengo aquí a hablar del pasado», ha dicho) y ha enfatizado que «los socialistas seremos un dique de contención contra los que piensan que el mundo es de ellos».

«Nos enfrentaremos contra todos los que, en el fondo, son pensamientos fascistas, que vencimos una vez, cuando acabó la Guerra de España y cuarenta años después de dictadura recuperamos la democracia, y lo volveremos a hacer siempre, incluso cuando se vistan de ropajes falsos democráticos», ha manifestado.

Expulsión a Marruecos

Entretanto, el jefe de la oposición y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes el traslado de estos irregulares y ha responsabilizado a Sánchez de convertir Ceuta en un «polvorín», exigiéndole que lo «desactive». Además, ha vuelto a incidir en que «el único camino posible» en este escenario es el retorno y la expulsión a Marruecos de «todos los que han invadido» la ciudad autónoma.

«50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total y España sigue siendo una nación sin gobierno. 50 días después, las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta son las de un Gobierno noqueado», ha declarado Feijóo desde Melilla junto a su presidente, Juan José Imbroda.

Por su parte, en una intervención ante la prensa en Tarragona, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de «absolutamente dantescas» las imágenes del traslado de los invasores al puerto de Ceuta. También ha denunciado que «el único en España que no defiende la devolución de los ilegales y la devolución de los menores es Pedro Sánchez».