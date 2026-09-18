Caos por las fuertes lluvias en Palma: inundados los puentes de Son Oliva y aislada parte de Virgen de Lluc

Las fuertes lluvias que han descargado este viernes por la tarde sobre Palma han provocado inundaciones y numerosas incidencias en diferentes puntos de la ciudad, con especial afectación en Son Oliva y Virgen de Lluc. La acumulación de agua ha obligado a intervenir en los puentes de Son Oliva, donde varios conductores que se adentraron en las zonas inundadas tuvieron que ser rescatados, mientras que parte de Virgen de Lluc quedó aislada durante varias horas.

El episodio de lluvias ha complicado también la circulación en buena parte de Palma y ha provocado retenciones kilométricas en la Vía de Cintura, que durante la tarde ha registrado importantes problemas de tráfico. La situación se ha visto agravada por las inundaciones y las dificultades para circular en diferentes calles y accesos de la capital balear.

Uno de los puntos más afectados ha sido Son Oliva, donde el puente que une la barriada y la zona de Son Fusteret ha quedado inundado por la acumulación de agua. La situación ha generado importantes dificultades para los vehículos que circulaban por la zona y ha obligado a extremar las precauciones ante la presencia de grandes balsas de agua.

A pesar de las condiciones, varios conductores decidieron atravesar las zonas inundadas con sus vehículos y acabaron necesitando la intervención de los servicios de emergencia. Algunos coches quedaron afectados por el agua y sus ocupantes tuvieron que ser auxiliados.

La situación también afectó a algún motorista, que encontró dificultades para avanzar debido al agua acumulada en la calzada. Las inundaciones convirtieron durante un tiempo los accesos a los puentes de Son Oliva en uno de los puntos más complicados de la ciudad.

En Virgen de Lluc, las consecuencias de las lluvias también fueron importantes. La acumulación de agua provocó problemas de acceso y dejó incomunicada a parte de la barriada durante varias horas. Los vecinos de las zonas afectadas tuvieron dificultades tanto para entrar como para salir del barrio mientras se mantenían las condiciones adversas.

Las precipitaciones también han provocado inundaciones en el polígono de Can Valero, donde el agua ha llegado a afectar a diferentes locales. La entrada de agua en algunos establecimientos ha generado problemas y ha obligado a actuar para evitar que las acumulaciones provocasen mayores daños. Otro de los puntos donde se ha acumulado una importante cantidad de agua ha sido el aparcamiento del aeropuerto de Palma. La intensa precipitación ha dejado amplias zonas anegadas y ha complicado la movilidad en este punto.

Las calles de Palma tampoco se han librado de los efectos de la lluvia. En diferentes vías de la capital balear se han producido acumulaciones de agua que han dificultado la circulación, entre ellas la calle Aragón, Manacor o General Riera donde los conductores han tenido que circular con especial precaución.

Uno de los principales problemas derivados del episodio meteorológico se ha producido en las carreteras. La Vía de Cintura ha registrado importantes retenciones, con kilómetros de vehículos atrapados debido a las dificultades provocadas por las fuertes precipitaciones y las diferentes incidencias registradas en la red viaria.

El agua acumulada en distintos puntos ha ralentizado el tráfico y ha provocado importantes problemas de movilidad en los principales accesos y vías de Palma. La situación ha generado una tarde complicada para numerosos conductores, con desplazamientos mucho más lentos de lo habitual.

El episodio ha dejado además numerosos puntos de la ciudad con agua acumulada, especialmente en zonas bajas y en aquellos lugares donde la intensidad de la lluvia ha superado durante determinados momentos la capacidad de drenaje.