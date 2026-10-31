Salfumán, armas, drogas y nueve menores interceptados: el balance policial de los disturbios de la convocatoria Blocus en Mallorca

Los disturbios registrados durante la convocatoria Blocus en Mallorca dejaron un balance policial marcado por la intervención de armas, drogas y productos químicos corrosivos, además de la presencia de numerosos menores de edad entre los participantes en los incidentes.

Según el balance de las actuaciones policiales, nueve menores fueron interceptados por su presunta implicación en infracciones graves y alteraciones del orden público. Además, los agentes identificaron a más de 200 jóvenes y levantaron un total de 40 actas por diferentes infracciones.

Uno de los elementos que más llamó la atención durante las intervenciones fue la presencia de salfumán entre los objetos transportados por algunos participantes. Los agentes localizaron recipientes con este líquido corrosivo en mochilas, junto a papel de aluminio y otros materiales que también fueron intervenidos.

La Policía investiga la posible utilización de estos productos para provocar daños materiales, atacar establecimientos comerciales o participar en actos vandálicos. La presencia de sustancias corrosivas elevó la preocupación de los agentes por el riesgo que podían representar tanto para las personas como para los bienes.

Entre las actuaciones más destacadas figura la intervención de un menor de 14 años que presuntamente participó en los altercados lanzando piedras, mobiliario urbano y salfumán.

Inicialmente, los agentes procedieron a su detención, pero las comprobaciones posteriores permitieron determinar que tenía menos de 14 años. Esta circunstancia obligó a modificar el procedimiento policial, ya que en España los menores de esa edad no tienen responsabilidad penal conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Por este motivo, el joven fue entregado a sus padres o tutores legales, siguiendo el protocolo establecido para estos casos. La presencia de adolescentes en los disturbios constituye otro de los aspectos destacados del balance policial. En total, nueve menores fueron interceptados durante las actuaciones relacionadas con los incidentes. Los agentes realizaron comprobaciones de identidad y trasladaron las actuaciones correspondientes a las autoridades competentes, mientras que los menores quedaron sujetos a los procedimientos establecidos según su edad y las circunstancias de cada intervención.

Entre los jóvenes identificados había personas de distintas nacionalidades; africanos, sudamericanos, marroquíes, argelinos y españoles. El dispositivo desplegado durante la jornada permitió retirar de la circulación diferentes objetos peligrosos, armas, sustancias estupefacientes y productos corrosivos. A estas intervenciones se suman las 40 actas levantadas por distintas infracciones y las identificaciones de más de 200 jóvenes.

La localización de salfumán resulta especialmente relevante por la peligrosidad de este producto, cuyo contacto puede provocar quemaduras químicas y lesiones graves. Su presencia entre los materiales intervenidos ha añadido un elemento de preocupación a una jornada marcada por los enfrentamientos y los daños materiales.

El balance final refleja la dimensión de los incidentes durante la convocatoria Blocus en Mallorca: nueve menores interceptados, más de 200 jóvenes identificados, 40 actas policiales y la incautación de armas, drogas y líquidos corrosivos durante los altercados. El operativo seguirá vigente en los próximos días y la presencia policial en la zona se multiplicará de forma exponencial.