Máxima tensión en el centro de Palma: enfrentamientos y lanzamiento de objetos por parte de radicales de izquierda acampados en Plaza de España

Gritos, insultos, enfrentamientos, carreras y lanzamiento de objetos marcaron este viernes una jornada de máxima tensión en el centro de Palma. Lo que inicialmente transcurría como una concentración tensa, pero sin altercados, terminó convirtiéndose en una sucesión de incidentes que obligó a desplegar un importante dispositivo policial en Plaza de España, donde confluyeron diferentes movimientos y grupos de personas durante la primera convocatoria de Blocus.

La situación comenzó a descontrolarse cuando un grupo de alrededor de 15 radicales violentos de izquierda que permanecían acampadas en la plaza empezaron a increpar a varios hombres que se encontraban en las inmediaciones con consignas como «fuera fascistas». La tensión fue aumentando progresivamente hasta que los acampados comenzaron los lanzamientos de objetos contra otras personas presentes en la zona, provocando ellos los graves altercados posteriores.

Lo que hasta ese momento era una concentración marcada por los reproches y los enfrentamientos verbales terminó dando paso a escenas de mayor violencia. Los cruces de insultos, las provocaciones y los movimientos de los diferentes grupos elevaron la tensión hasta provocar varios momentos de enfrentamiento directo. Uno de los objetos lanzados llegó a impactar contra uno de los presentes, lo que motivó una intervención policial inmediata.

La situación se complicó todavía más con la presencia de numerosos jóvenes y adolescentes que se fueron concentrando en Plaza de España, donde coincidieron diferentes movimientos y participantes en las movilizaciones. Los constantes desplazamientos de grupos de personas por distintos puntos de la plaza, con carreras de un lado a otro, generaron momentos de confusión y obligaron a los agentes a permanecer especialmente atentos para evitar que los incidentes se extendieran.

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma tuvieron que movilizar a más de un centenar de agentes para tratar de recuperar el control de la situación y evitar que los enfrentamientos fueran a más. El dispositivo contó con efectivos preparados para intervenir ante posibles nuevos episodios de violencia, algunos de ellos equipados con escopetas antidisturbios, escudos de protección y defensas.

Las imágenes captadas por los periodistas de OKBALEAES desde el lugar de los hechos, reflejan la dimensión de los incidentes: grupos de personas encaradas, gritos, insultos, carreras y agentes policiales tratando de separar a los implicados y establecer distancia entre los distintos grupos. La sucesión de movimientos y concentraciones en la plaza complicó las labores de vigilancia y control en algunos momentos.

Al menos una persona habría sido identificada en el marco de los incidentes, según la información facilitada. La intervención de los cuerpos policiales permitió contener los enfrentamientos y evitar que la situación continuara escalando.

La jornada dejó así una imagen de enorme tensión en pleno centro de Palma, con un despliegue extraordinario de las fuerzas de seguridad y más de un centenar de agentes movilizados para tratar de poner orden en Plaza de España. Tras los momentos más conflictivos, la situación quedó en una calma tensa, aunque bajo una intensa vigilancia policial ante la posibilidad de que se produjeran nuevos altercados.