Lo nunca visto en Palma: blindan los escaparates con madera ante la llegada de Blocus Mallorca

Palma comienza a blindar sus comercios ante la llegada de Blocus Mallorca. A pocas horas de la concentración convocada en la Plaza de España (19:30 horas), algunos establecimientos del centro de la ciudad han comenzado a instalar protecciones para evitar posibles daños en sus instalaciones ante el temor a que se produzcan incidentes.

Una de las imágenes más llamativas se ha podido ver en un conocido establecimiento situado en las inmediaciones de la Plaza de España, donde varios trabajadores han comenzado a colocar paneles de madera para proteger los escaparates y las cristaleras. Las cámaras de OKBALEARES han grabado a los operarios mientras realizaban estos trabajos, utilizando escaleras y diferentes herramientas para cubrir las zonas acristaladas del local.

Se trata de una medida preventiva poco habitual en las calles de Palma y que refleja la preocupación de algunos comerciantes ante la convocatoria de Blocus Mallorca, especialmente después de los incidentes registrados en Barcelona durante el pasado fin de semana.

Los trabajadores están instalando las estructuras de madera para blindar los escaparates frente a posibles actos vandálicos y minimizar los daños materiales en caso de que se produzcan altercados. La protección de las cristaleras requiere diferentes trabajos en función de las características de cada fachada, especialmente en aquellos puntos donde existen formas o estructuras que dificultan su cobertura.

La escena ha llamado especialmente la atención en el centro de la capital balear, donde los comercios próximos a la Plaza de España comienzan a prepararse ante una concentración que ha generado expectación e inquietud entre algunos establecimientos.

Así, Palma adopta medidas de protección poco frecuentes para blindar sus comercios ante la primera gran convocatoria de Blocus Mallorca en la isla, mientras crece la atención sobre lo que pueda suceder durante la movilización.

La Policía Nacional no detecta grupos organizados de Blocus

La Policía Nacional no ha detectado grupos organizados de Blocus en Palma ante la supuesta concentración convocada a través de redes sociales para este viernes en Palma.

Fuentes policiales han asegurado que se desplegará un dispositivo preventivo este fin de semana en la ciudad, atendiendo también a que este sábado se celebra Halloween, aunque no será «especial» ni contará con refuerzos extraordinarios.

Así, han insistido en que no hay ningún grupo organizado, como los que aparentemente estuvieron detrás de los disturbios en Barcelona, y que además, la concentración no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.