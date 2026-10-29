Recomiendan a los comerciantes de Palma adelantar la hora de cierre ante el temor a la protesta convocada por Blocus este viernes

La Federación de Asociaciones Empresariales de Comercio de Baleares (AFEDECO) ha recomendado a los establecimientos comerciales del centro de Palma que valoren adelantar su horario de cierre este viernes a partir de las 18:00 horas. La iniciativa surge ante la convocatoria de una protesta a las 19:30 horas en la Plaza de España por parte del colectivo autodenominado Blocus, al que se vincula con los recientes saqueos y disturbios callejeros registrados en Barcelona.

La patronal plantea esta sugerencia como una medida de prudencia y cautela. La finalidad principal es facilitar la salida ordenada tanto de las plantillas como de los clientes con suficiente margen de tiempo, minimizando así desplazamientos innecesarios y posibles momentos de tensión con los manifestantes en las zonas comerciales más concurridas.

Cabe recordar que los convocantes utilizaron la plataforma Telegram para coordinar la cita y difundir consignas antisistema e incluían incitaciones explícitas al asalto de establecimientos comerciales del centro urbano. Entre los principales objetivos señalados por los participantes figuraba la céntrica tienda de FNAC, respecto a la cual los usuarios compartieron fotografías del interior del local y sus productos.

A pesar de ello, AFEDECO ha querido dejar muy claro que esta iniciativa no constituye en ningún caso una orden formal ni un cierre patronal obligatorio. La federación subraya que la decisión final compete exclusivamente a cada empresario de forma individual, atendiendo a la realidad de su negocio, sus circunstancias particulares y los datos de los que disponga a lo largo de la tarde.

De forma paralela, la federación ya ha trasladado formalmente su preocupación a la Delegación del Gobierno. Desde AFEDECO reclaman que la seguridad ciudadana no quede supeditada a las decisiones individuales de los comerciantes. Por ello, han solicitado la adopción de medidas de vigilancia preventiva, mayor presencia de agentes y una coordinación estrecha entre los distintos cuerpos de seguridad, haciendo especial hincapié en el entorno de la plaza de España y sus ejes comerciales adyacentes.

La patronal insiste en la necesidad de un dispositivo suficiente y coordinado que disuada cualquier altercado y garantice una capacidad de respuesta inmediata si surgiera una eventualidad.

Por último, la dirección de AFEDECO apela a la calma, la serenidad y la responsabilidad colectiva. La organización insta al sector a actuar con sentido común, a no dar pábulo a rumores o noticias sin contrastar que puedan disparar alarmismos innecesarios, y a mantenerse informados en todo momento a través de los canales y comunicaciones oficiales de las autoridades para afrontar la jornada con plenas garantías.