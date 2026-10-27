Alerta en Mallorca: un canal de Telegram convoca una protesta este viernes e incita a saquear comercios y pegar a policías

La sombra de los recientes saqueos y disturbios callejeros registrados en Barcelona amenaza con extenderse a las Islas Baleares. Tras los incidentes protagonizados por el colectivo autodenominado Blocus, ha comenzado a circular en Mallorca una convocatoria a través de Telegram que replica el mismo patrón de actuación. Bajo el nombre de «Generación Z», este canal ha lanzado un llamamiento para secundar una movilización este próximo viernes en Palma.

El grupo, que cuenta ya con más de un centenar de integrantes registrados, utiliza la plataforma para coordinar la cita y difundir consignas antisistema. Los mensajes compartidos en el chat incluyen incitaciones explícitas al asalto de establecimientos comerciales del centro urbano.

Entre los principales objetivos señalados por los participantes figura la céntrica tienda de FNAC, respecto a la cual los usuarios han compartido fotografías del interior del local y sus productos acompañadas de frases que animan directamente al saqueo, tales como «cómo renta, como entremos ahí eso va a volar».

A lo largo de las conversaciones mantenidas en el canal, los administradores y miembros han distribuido además una serie de instrucciones precisas sobre la indumentaria que deben portar los asistentes para evitar ser identificados por las fuerzas de seguridad o las cámaras de videovigilancia. En concreto, exigen acudir vestidos completamente de negro, llevar el rostro cubierto y utilizar guantes durante todo el recorrido de la convocatoria.

Respecto al carácter de la concentración, los organizadores mantienen una postura ambigua y contradictoria. Aunque aseguran formalmente en sus comunicaciones que el propósito inicial es desarrollar una concentración tranquila, al mismo tiempo advierten de forma tajante de que responderán con violencia directa contra los agentes de la Policía en el caso de que se produzca cualquier tipo de intervención o carga por parte de los efectivos antidisturbios.

Este movimiento surge inmediatamente después de los actos vandálicos acaecidos en Barcelona a manos del grupo Blocus, donde se registraron barricadas, destrozos en el mobiliario urbano y ataques contra locales comerciales, un esquema operativo que ahora este centenar de miembros busca reproducir en las calles de Mallorca.

La proliferación de este tipo de convocatorias se enmarca además en una tendencia creciente de captación a través de las redes sociales. En la plataforma TikTok ya se han localizado cerca de 70 cuentas que se dedican a reclutar a jóvenes y menores de edad para provocar disturbios callejeros y asaltar las tiendas de marca.

Policías expertos en Inteligencia señalan que Blocus debe entenderse como una «red de perfiles anónimos y efímeros», no como una organización formal acreditada. TikTok actúa como capa de captación y viralización, mientras que WhatsApp y Telegram son espacios de coordinación. Su rasgo diferencial es «la capacidad de movilizar adolescentes y jóvenes sin trayectoria militante previa, mezclando una cobertura educativa con vandalismo, saqueo y desafío a la Policía».

Los comerciantes de Baleares se preparan

Ante la protesta convocada para este viernes, la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha pedido a Delegación del Gobierno en Baleares y al Ayuntamiento de Palma que adopten medidas de seguridad suficientes y preventivas ya que consideran que la concentración podría derivar en «posibles saqueos».

Además, piden a las autoridades que contrasten las informaciones derivadas de ese grupo y se adopten las medidas preventivas necesarias, sin atribuir comportamientos violentos a los participantes.

El vicepresidente de Afedeco, Pedro Miró, ha afirmado que los establecimientos estarán abiertos, con trabajadores y clientes dentro. Así, ante cualquier indicio de que pueda producirse un problema de seguridad, ha exigido que la respuesta sea «preventiva», sin tener que «esperar a que ocurra algo para actuar».

Según han subrayado, la coincidencia de la concentración con el horario comercial genera preocupación entre los establecimientos situados en el entorno de la plaza de España, calle Oms y otras zonas comerciales cercanas.

«No queremos alarmar ni criminalizar una protesta. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Pero existe el derecho de los comerciantes a trabajar, de los trabajadores a estar seguros y de los clientes a comprar sin miedo. Y esos derechos tienen que estar igualmente protegidos», ha defendido Miró.

Por lo tanto, ante la incertidumbre generada, Afedeco ha considerado que, si las administraciones no garantizan unas condiciones suficientes de seguridad para los establecimientos y sus trabajadores, los comercios deberán valorar un adelanto del cierre respecto a su horario habitual.

Afedeco ha recordado que esta recomendación tendría un carácter preventivo que respondería a la necesidad de proteger los establecimientos ante un posible escenario de riesgo. «Lo que no podemos aceptar es que los comerciantes tengan que esperar a que haya daños, amenazas o saqueos para reaccioner», ha expresado Miró.

Finalmente, ha reclamado a las autoridades que faciliten información «clara y directa» a los comercios sobre el dispositivo previsto, las zonas afectadas, las posibles restricciones de acceso y los canales habilitados para comunicar incidencias.