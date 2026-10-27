Los mensajes incendiarios de Blocus por redes para saquear Barcelona en Halloween: «El 70% somos inmigrantes»

A través del grupo de Telegram denominado Blocus-BCN 31oct, decenas de radicales están organizando una oleada de saqueos masivos y ataques directos en Barcelona durante la noche de Halloween. Bajo la premisa de que «el 70% de personas de aquí somos inmigrantes» y con el objetivo de «saquear a los ricos», los agitadores detallan tácticas de saqueos, animan a ir encapuchados y lanzan gravísimas amenazas contra los agentes de policía: «Hay que pillar a un mosso entre 20 para que vea qué gracia hace; le dejamos desnudo».

La extrema izquierda y los grupos antisistema buscan aprovechar la festividad del 31 de octubre para sumir a la capital de Cataluña en el caos. Los mensajes internos a los que OKDIARIO ha tenido acceso revelan sus objetivos. «El 31 diremos ubicación inicial donde quedaremos a las 18:00. De ahí habrá una persona que dirá una tienda sin policía para ir y habrá que ir rápido, hacéis lo que tengáis que hacer, os dispersáis y pondremos la siguiente», instruyen los administradores del chat, advirtiendo de que habrá «un operativo guapo» y exigiendo que nadie se quede en casa.

«Aprovechar que es Halloween»

La directriz es clara: aprovechar el anonimato de la fecha. «Aprovechar que es Halloween y poneros máscaras y guantes», dictan los líderes, pidiendo atacar «sólo a tiendas grandes de valor, no vayáis a por currantes». Para facilitar la impunidad, proponen tácticas de distracción violentas, como arrojar «contenedores a la carretera quemados» para «marear a la policía», con el objetivo final de «arruinar BCN hasta que los hijos de puta nos hagan caso».

El odio vertido en el grupo no se limita al vandalismo, sino que incluye un marcado componente político y ataques planificados contra los agentes. «Como gane la derecha, quemamos toda España», advierte uno de los usuarios. La fijación con las Fuerzas de Seguridad es extrema, incitando a linchamientos cobardes en grupo: «Al policía le dejamos seco y sin porra ni nada», presumen, antes de proponer emboscadas de veinte personas contra agentes aislados para desnudarlos y humillarlos.

Esta preocupante radicalización no es un fenómeno aislado de Cataluña. En Madrid, la extrema izquierda que se esconde tras las protestas educativas contra Isabel Díaz Ayuso. OKDIARIO también tuvo acceso a conversaciones internas en grupos del Sindicato de Estudiantes, donde debaten abiertamente sobre la viabilidad de recurrir a la violencia y «quemar las calles como en Francia», imitando los graves disturbios en París que han dado la vuelta al mundo. Entre sus objetivos explícitos para sembrar el terror, descartan el comercio local, pero animan a que «arda el ayuntamiento, Apple y Starbucks».

450 identificados y 130 detenidos

La amenaza de Blocus para Halloween cobra especial gravedad tras los violentos altercados protagonizados por este mismo entramado el pasado sábado en el entorno de la plaza de Catalunya. Aquella jornada de caos, convocada ilegalmente por redes, se saldó con 450 sujetos identificados y 130 detenidos, de los cuales 76 son menores de edad. Los vándalos saquearon 23 comercios y obligaron a los bomberos a apagar más de una treintena de incendios de mobiliario urbano.

Según señalan a OKDIARIO policías expertos en Inteligencia, Blocus debe entenderse como una «red de perfiles anónimos y efímeros», no como una organización formal acreditada. TikTok actúa como capa de captación y viralización, mientras que WhatsApp y Telegram lo hacen como espacios de coordinación. Su rasgo diferencial es «la capacidad de movilizar adolescentes y jóvenes sin trayectoria militante previa, mezclando una cobertura educativa con vandalismo, saqueo y desafío a la Policía».