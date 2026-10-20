Los chats de la extrema izquierda infiltrada en la protesta educativa contra Ayuso: «Hay que quemar las calles como en Francia»

La extrema izquierda que se esconde tras las protestas educativas contra Ayuso amenaza con dar un paso más de cara a las elecciones generales. OKDIARIO ha tenido acceso a conversaciones internas en grupos de WhatsApp del Sindicato de Estudiantes, donde debaten abiertamente sobre la viabilidad de recurrir a la violencia y «quemar las calles como en Francia» imitando los graves disturbios en París que han dado la vuelta al mundo. Entre sus objetivos explícitos para sembrar el terror descartan el comercio local, pero animan a que «arda el ayuntamiento, Apple y Starbucks».

La ultraizquierda explica cómo intensificar las movilizaciones al considerar que las protestas pacíficas no surten efecto. «Si así no nos hacen caso, habrá que probar de otra manera, hasta que la gente se harte y de verdad se líe», asegura uno de los integrantes del grupo, justificando la violencia porque «la gente está hasta los mismos cojones».

La inspiración de estos cachorros de la izquierda radical son los violentos altercados que han paralizado París. Un participante pide ser «un poco autocríticos con Francia», ya que no le gusta que algunos manifestantes destrocen comercios locales por considerarlo equivocarse de objetivo. Su alternativa, no obstante, pasa por el vandalismo puro y duro: «Por lo demás, que arda el ayuntamiento, Apple, Starbucks y lo que sea pertinente».

Las imágenes que admira la ultraizquierda incluyen escenas como el incendio del Ayuntamiento de Limoges, asaltos violentos a comercios en Lille y Marsella, y calles arrasadas en el centro de París y Burdeos. Un pulso contra el Estado que ha obligado al presidente Emmanuel Macron a prometer persecuciones y castigos frente a los «sembradores de caos».

El 29-N y la «revolución» como excusa

El reciente anuncio de Pedro Sánchez convocando elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha actuado como un acelerador para los sectores más extremistas. En el grupo de WhatsApp, los miembros del Sindicato de Estudiantes utilizan los comicios como pretexto para agitar el ambiente. «Con la que se nos viene el 29N ya podemos espabilar y quemar las calles», apremia uno de los jóvenes.

El tono de los mensajes oscila entre la frustración por no poder desatar ya el caos. «Ojalá estuviese tan cerca la revolución como dicen los fachas», ironiza un usuario, recibiendo la réplica de otro compañero que no duda en justificar la violencia: «La revolución es un mal necesario».

Este mismo lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de fomentar la «violencia» en la actual huelga educativa apoyándose en sindicatos «untados». Antes de un evento en el Palacio de Santoña, Ayuso alertó de la «izquierda antidemocrática», recalcando que ella quisiera saber si «lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el ‘No habrá paz’» mediante el acoso y la agitación callejera, haciendo referencia a los altercados en París.

«Generar una guerra civil»

A pesar de los encendidos ánimos para importar la violencia callejera francesa a España, también hay perfiles que piden «calma por el momento». El principal freno que encuentran para no iniciar la quema de calles de forma inminente no es el respeto a la ley ni a la convivencia ciudadana, sino el miedo a fracasar por la falta de apoyo social.

«En Francia y en el resto de Europa funciona porque están unidos», se lamenta un miembro del chat. «Ojalá pudiésemos hacer como en Francia, pero claro, eso hará que nos miren peor», advierte otro, evidenciando las divisiones y la tensión que existen entre ellos mismos.

Uno de los participantes más cautos frena los impulsos pirómanos de sus compañeros reconociendo la fractura social que provocarían: «Yo estoy de acuerdo, pero vamos a generar una guerra civil porque hay mucha polarización. No estamos unidos lo suficiente para conseguir que la revolución funcione».