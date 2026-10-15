Ayuso acusa a la izquierda de «volverse extremadamente violenta cuando va a perder las elecciones»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la izquierda de «secuestrar» las calles de la región con atascos, huelgas y manifestaciones porque «no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones». En el Pleno de la Asamblea, ha asegurado que la izquierda, cuando se ve en esa encrucijada, se vuelve «extremadamente violenta» porque «no aceptan las reglas del juego democrático».

Ayuso ha respondido así a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que había advertido de que la capital está «patas arriba» y de que las huelgas y protestas contra el Gobierno regional son un «clamor» que va «desde la vivienda hasta la educación». Bergerot ha repasado además las reivindicaciones de trabajadores públicos, desde bomberos hasta médicos.

La presidenta ha replicado que «desde que se han convocado las elecciones está España entera desastrada aún más». Según ha dicho, «necesitan llevarnos al choque», a la ruptura y «al guerracivilismo». «Esta es la verdadera batalla que se juega», ha añadido, y ha acusado a la izquierda de ser quien realmente está «reventando» Madrid.

Ayuso también se ha referido a la acampada de la Puerta del Sol. «La Puerta del Sol es de todos los españoles, y da vergüenza. Han puesto la Puerta del Sol como las playas de Ceuta, llena de miseria, llena de basura», ha afirmado. Ha lamentado que se esté atacando «a la convivencia, a los comercios de la zona, a la prosperidad» de la plaza y a «la imagen de Madrid».

La jefa del Ejecutivo regional ha censurado a un PSOE que, según ha dicho, tiene «decenas de pisos» por toda España mientras reivindica el derecho a la vivienda, y le ha pedido que deje de tener «tanta caradura». Ha criticado la «manía» socialista con los áticos, que según ella vienen «de palacios, pagados con dinero público», y ha ironizado con los de Muface «en las saunas», que «encima están alquilando a otras personas».

Ayuso se ha referido a la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, después de que varios medios hayan publicado que tiene varios pisos en España y sociedades en otros países. «Si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar a Hacienda», ha afirmado.

La réplica de Espinar

La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha cuestionado que para Ayuso Maricarmen, la anciana desahuciada en Retiro, sea «una jeta» y los que se manifiestan por la vivienda «unos terroristas». «Usted insiste para que no hablemos de lo importante», ha lamentado, y ha recordado que tres de cada cuatro españoles están «a favor de que se intervenga el mercado de la vivienda». También le ha dicho que quienes no piensan como ella «no son jetas, ni terroristas, ni hijos de puta».

Ayuso ha señalado que le «abochorna su forma» de comportarse, porque Espinar habla solo de «su madre, su novio o su familia».

La presidenta ha respondido con una batería de preguntas en alusión a las declaraciones del Gobierno sobre la entrada de buques de Marruecos en aguas territoriales españolas, coincidiendo con la llegada de miles de migrantes a Ceuta, algo que ha calificado de «la última gracia de la semana». «¿Son ataques personales o son ataques puntuales?», ha preguntado.