Ayuso denuncia ante la Fiscalía amenazas de muerte contra ella en la acampada de Sol

La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía Provincial las amenazas, insultos y pintadas dirigidos contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la acampada que desde el 26 de septiembre ocupa la Puerta del Sol. El escrito, firmado por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, recoge pancartas en las que se desea su muerte y mensajes que incitan a quemar su vivienda, y pide identificar a los autores.

La denuncia, elaborada por la Abogacía General de la Comunidad, sostiene que desde el inicio de la acampada varias personas han promovido cánticos e insultos contra Ayuso «en el ejercicio de sus funciones públicas e institucionales». El texto añade que esas expresiones han sido reiteradas y públicas, y que los medios de comunicación las han recogido.

El escrito adjunta un amplio reportaje fotográfico con carteles y grafitis que incluyen frases como «Ayuso, muérete», «El ático de Ayuso lo vamos a quemar» o «Ayuso, te vamos a matar». También aparece un ataúd de cartón con el rostro de la presidenta y una pancarta que la rebautiza como «Israel Díaz Ayuso».

Como hecho concreto, la denuncia cita la noche del 30 de septiembre, cuando se proyectó sobre la fachada de la Real Casa de Correos el rostro de Ayuso tachado con una línea roja y el lema «Ayuso, Almeida, iros a la mierda». Según las capturas que se acompañan, el vídeo circuló en redes por perfiles como el de la Coordinadora Juvenil Socialista.

La Comunidad considera que los hechos podrían ser constitutivos, sin perjuicio de una calificación posterior, de varios delitos:

Amenazas, del artículo 169.2º del Código Penal.

Injurias graves con publicidad, del artículo 208, que se perseguirían de oficio al tratarse de una ofensa a una autoridad por hechos relacionados con su cargo.

Delitos de odio, del artículo 510.2.

Daños, de los artículos 263 y 323.

La denuncia pide además que se apliquen las agravantes de género e ideología política.

Daños en bienes protegidos

El segundo bloque de la denuncia se centra en los desperfectos en el espacio público. Cita pegatinas, pintadas y sobrecarga de peso en la estatua del Oso y el Madroño y en la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Ambas son Bienes de Interés Cultural, sometidos a especial protección.

El escrito suma los daños en alumbrado, farolas, marquesinas y pavimento, y los costes de reparación y limpieza. Precisa que corresponde a los servicios patrimoniales determinar el daño efectivo. Añade que los hechos «continúan produciéndose, sin solución de continuidad».

La Comunidad solicita que se acuerden las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Pide, en particular, el acceso inmediato y la conservación de las grabaciones de videovigilancia de la plaza y de los locales cercanos desde el 26 de septiembre. También reclama que se incorporen los partes de intervención policial y que se identifique a quienes participaron.