La extrema izquierda llama a la rebelión en Francia: prepara el ‘Acto II’ para incendiar París el sábado

Grupos radicales de extrema izquierda preparan una rebelión para incendiar las principales ciudades de Francia el próximo sábado 24 de octubre. La convocatoria la han hecho oficial este lunes bajo el nombre «Acto II» y está siendo coordinada por el portal web 17octobregiletjaune.net con el lema «Macron debe irse y dejar paso al pueblo». Hasta el momento hay más de 1700 acciones coordinadas en toda Francia.

Los radicales buscan que las movilizaciones tengan un gran alcance en ciudades claves como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Toulouse, Lille, Nantes y Estrasburgo, el objetivo principal es la dimisión del presidente Emmanuel Macron y derribar el sistema democrático francés. El calendario de estas revueltas contempla el «Acto II» para el próximo sábado, el «Acto III» para el 31 de octubre y por otro lado, los sindicatos han hecho un llamado a los trabajadores del sector público y privado a participar en una huelga general indefinida convocada para el 5 de noviembre.

El Gobierno francés ha anunciado que pedirá a las Prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades de Francia sin concretar todavía cuáles, ante las violentas protestas. El primer ministro Sébastien Lecornu ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para «proteger las elecciones presidenciales», que se celebran el 18 de abril, ante lo que ha descrito como un movimiento de extrema izquierda que quiere generar una desestabilización en el país de cara a los próximos comicios.

Nueva ola de movilizaciones

Los organizadores de la convocatoria a nuevas movilizaciones en Francia están impulsados por la plataforma radical Chalecos Amarillos y coordinados por Benjamin Ball, conocido activista de extrema izquierda que ha organizado movimientos radicales como «Bloquons Tout» en septiembre de 2025 y las marchas «por el clima y la justicia social» del 26 de septiembre de 2026. El mismo activista radical ha expresado que se niega a condenar los actos violentos protagonizados por grupos de extrema izquierda e islamitas: «Me niego a unirme al coro de indignación. No condeno esta ira: la aplaudo». Además, ha sugerido que los radicales continúen montando barricadas y que se bloqueen zonas importantes.

Actualmente, Ball dirige el portal web que llama a derrocar el Gobierno de Macron y «el fin de esta democracia representativa que ignora los intereses del pueblo». Según medios franceses, el grupo que lleva el sitio web está compuesto por unas cien personas, incluido David Libeskind, abogado del movimiento de los Chalecos Amarillos, y Azelma Sigaux, coordinador del mismo movimiento.

Continúan las revueltas

Por el momento, un grupo de radicales vuelve a tomar la Plaza de la República la tarde de este lunes con intención de continuar la revuelta. Según datos del Ministerio de Justicia de Francia, hasta las 8:00 horas de la mañana unas 2.331 personas permanecían bajo custodia policial, el 70% era mayor de edad y la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80% de los casos.

Las revueltas han provocado un caos en el Gobierno de Emmanuel Macron que, a primera hora de la mañana, ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificando la decisión por la necesidad de garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad en el actual contexto de graves disturbios. El ministro ha querido dimitir tras las críticas a la gestión de las protestas, que han derivado en graves actos vandálicos, argumentando que él es el «responsable de lo que está ocurriendo».