Las protestas se extienden por Europa: los radicales asaltan una comisaría en Albania y cientos de jóvenes acampan en Lisboa por la vivienda

La ola de violencia que está arrasando las calles de Francia se ha trasladado a otros países europeos, como Albania, Portugal, Italia y Bélgica.

En Albania 28 personas han resultado heridas, en su mayoría agentes de la Policía, y los radicales han asaltado la comisaría número 3 de Tirana con cócteles molotov, material pirotécnico y piedras.

El director general de la Policía Estatal, Skender Hita, ha confirmado que diez agentes han resultado heridos en el citado ataque, subrayando que las víctimas formaban parte del cordón de seguridad de las instalaciones y no habían participado en los operativos de días anteriores. «Quiero ser muy claro con todos, un ataque a una comisaría no es una protesta», ha advertido Hita, que ha instado a los manifestantes pacíficos a distanciarse de los violentos.

De los 28 heridos registrados este domingo, 23 tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario de Traumatología, entre ellos 17 policías, un manifestante menor de edad, un periodista y cuatro ciudadanos ajenos a las protestas.

Esta nueva espiral de altercados se enmarca en las movilizaciones ciudadanas iniciadas para denunciar el elevado coste de la vida, las deficiencias en el sistema educativo y la corrupción del Gobierno socialista.

La tensión en las calles choca frontalmente con la postura del primer ministro albanés, Edi Rama, que este domingo ha rechazado presentar su dimisión, advirtiendo de que su eventual salida del Gobierno en este momento comprometería las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

El mandatario ha tendido la mano para reunirse con los manifestantes en la sede del Gobierno o en las universidades para escuchar sus reivindicaciones, aunque ha dejado claro que el Estado responderá a quienes sigan recurriendo al lanzamiento de explosivos e intenten imponer sus demandas a través del caos y la violencia.

Acampadas por la vivienda en Portugal

Cientos de personas han impulsado acampadas similares a la de la Puerta del Sol en el centro de Lisboa y Oporto para reclamar viviendas asequibles.

Los manifestantes han instalado decenas de tiendas en la plaza del Rossio, una de las más emblemáticas de Lisboa, y en la plaza de Dom João I de Oporto, escenario esta semana de un desalojo policial que dejó cerca de 40 heridos.

Aunque las autoridades advirtieron de que las concentraciones no podían prolongarse, los participantes han permanecido en ambas plazas y han organizado turnos de vigilancia ante una eventual intervención policial.

Las acampadas comenzaron después de las manifestaciones celebradas el sábado en varias ciudades portuguesas contra el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida.

En Lisboa, al menos 2.500 personas participaron durante la tarde en la protesta, según datos policiales, y una asamblea popular aprobó seis reivindicaciones: límites a los alquileres, la retirada de la nueva legislación sobre arrendamientos, el fin de los desalojos y demoliciones sin alternativa habitacional, restricciones a las compras de viviendas por fondos inmobiliarios, más vivienda pública y la recuperación de inmuebles vacíos.

La movilización adquirió también un marcado tono político, con consignas contra el Gobierno de Luís Montenegro, al que los participantes acusan de favorecer a los propietarios y al sector inmobiliario frente a las personas que no pueden pagar los alquileres.

Violencia en Italia

Las fuerzas de seguridad italianas han detenido a más de 200 jóvenes durante una segunda jornada de graves disturbios, vandalismo y saqueos en el centro de Milán tras las movilizaciones convocadas en esta ciudad y otras del país, como Turín o Bolonia, para protestar contra el encarecimiento de la vida en Italia.

Los altercados se han caracterizado por el movimiento rápido de pequeños grupos de jóvenes encapuchados, desplazándose de manera mayoritaria entre la plaza de San Babila, la céntrica vía Torino, la plaza del Duomo y el corso Vittorio Emanuele, según ha informado la agencia de noticias italiana Adnkronos.

Durante estos ataques, los asaltantes han saqueado un supermercado y varias tiendas. Además de estos robos, los manifestantes han provocado numerosos destrozos tanto en el mobiliario urbano como en la propiedad privada, destruyendo marquesinas de autobuses, mesas de terrazas al aire libre y dañando tanto vehículos aparcados como coches atrapados en el tráfico.

Asimismo, según recoge dicha agencia, también han destrozado a pedradas los escaparates de varios establecimientos comerciales, incluyendo los grandes almacenes La Rinascente, en la plaza del Duomo, y un local de comida rápida en la emblemática galería.

Estos actos han derivado en enfrentamientos directos con los efectivos de la Policía y los Carabineros, a quienes los grupos de jóvenes han atacado mediante el lanzamiento sistemático de piedras, sillas y petardos. Las fuerzas del orden han respondido mediante gases lacrimógenos y cañones de agua para tratar de contener y dispersar a los alborotadores en la zona del Palacio Real.

La tensión de los disturbios ha llegado a invadir la explanada exterior de la propia catedral del Duomo, obligando a clausurar temporalmente las puertas principales de la fachada. A causa del lanzamiento de lacrimógenos y las carreras en el exterior, las autoridades religiosas han tenido que gestionar la salida segura de los fieles y turistas que asistían a los oficios de la tarde, dirigiéndolos hacia las puertas laterales colindantes con el Arzobispado para evitar mayores incidentes.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado los primeros ataques «violentos» porque «manifestarse es un derecho» pero «poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es».

Protestas en Bélgica

Cerca de 200 personas han sido detenidas en Bélgica durante las manifestaciones que tuvieron lugar este sábado contra los recortes en educación, la Policía y el Gobierno federal. Unas movilizaciones que terminaron con fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

En Bruselas, donde se produjo la mayor concentración, 150 personas fueron arrestadas. La mayoría, 118 casos, fueron arrestos administrativos, mientras que 32 fueron detenciones judiciales debido al supuesto lanzamiento de proyectiles contra la Policía, resistencia a la autoridad y un incendio.

La Policía de la capital belga también informó de que cinco miembros del cuerpo resultados levemente heridos durante la manifestación.

Por otro lado, durante la protesta en la ciudad francófona de Lieja se registraron otras 45 detenciones.

Ambas manifestaciones se iniciaron pacíficamente el sábado por la mañana, formadas por jóvenes, profesores y sindicalistas. Sin embargo, a mediodía se empezaron a producir enfrentamientos con la Policía durante la marcha de los manifestantes, que se alargó hasta última hora de la tarde.

La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los participantes en Bruselas, mientras que algunos de los manifestantes destrozaron mobiliario público, vehículos y prendieron fuego a un contenedor.