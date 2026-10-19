Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior y le pide más medios contra los violentos

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, pese a las violentas protestas que están arrasando Francia, especialmente París, y le ha pedido que despliegue -cuanto antes- más medios de intervención contra los violentos.

La Presidencia francesa ha justificado la decisión por la necesidad de garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad en el actual contexto de graves disturbios: «Dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente de la República ha rechazado la renuncia de Nuñez».

El titular de Interior querido presentar su dimisión tras las críticas a la gestión de las protestas, que han derivado en graves actos vandálicos. «Soy responsable de lo que está ocurriendo», ha argumentado al respecto. Sin embargo, Macron ha rechazado este paso a un lado debido a la situación actual.

El recuento por las autoridades asciende a unos 2.400 detenidos y cerca de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad heridos. La actuación policial ha recibido críticas de varios alcaldes, entre ellos los de París, Marsella y Limoges, cuyo Ayuntamiento fue pasto de las llamas.

Ante la magnitud de los daños, Macron ha pedido a Nuñez que aplique «lo antes posible sobre el terreno nuevos métodos de actuación» contra los responsables de los disturbios.

En una declaración solemne televisada este domingo, el presidente advirtió de que quienes intentaron atacar las instituciones republicanas responderán ante la justicia y apuntó como responsables de las violencias y saqueos a grupos de ultraizquierda y a delincuentes.