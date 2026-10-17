FRANCIA

Arde Francia: saqueos, incendios y violencia extrema en las revueltas de la ultraizquierda

Al menos 400 detenidos en Francia tras las revueltas provocados por la izquierda radical

Francia suspende las clases ante las violentas protestas donde 215 alumnos y 85 profesores han sido heridos

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Francia ha vivido este sábado una jornada de saqueos, incendios y asaltos a edificios públicos durante las protestas contra el encarecimiento de la vida. Los disturbios han alcanzado París, Marsella, Lille, Lyon, Burdeos y Limoges, donde los asaltantes han prendido fuego al Ayuntamiento y las llamas han llegado al tejado. El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha señalado a grupos de ultraizquierda y a «delincuentes oportunistas» entre los responsables de la violencia.

Las movilizaciones tienen su antecedente en las protestas de estudiantes de secundaria de las últimas semanas, que reclamaban más profesores, recursos e instalaciones adecuadas. La convocatoria de este sábado ha incorporado también reivindicaciones sobre salarios, servicios públicos y pérdida de poder adquisitivo.

Núñez ha rechazado equiparar los disturbios con aquellas protestas estudiantiles. Ha subrayado que «la inmensa mayoría» de los detenidos son adultos y ha atribuido los ataques a «varios miles de alborotadores», entre ellos los grupos de ultraizquierda y los delincuentes mencionados en su comparecencia.

En Limoges, los primeros enfrentamientos se han producido cerca de un enlace de la autopista A20, en el barrio de Les Casseaux. Los agentes han respondido con gases lacrimógenos al lanzamiento de artificios pirotécnicos. Parte de los manifestantes se ha dirigido después al Ayuntamiento, donde los bomberos han intervenido poco después de las 18:00 horas, según el medio francés Police & Réalités. También se han registrado vehículos incendiados y comercios saqueados.

Un automóvil arde en la plaza de la República
Un automóvil arde en la plaza de la República en Francia. (Efe)

«Calles enteras arrasadas»

En París, los saqueos se han extendido a barrios alejados del recorrido de la manifestación autorizada. Las autoridades han desplegado a la unidad CRS 8, especializada en violencia urbana, para reforzar el dispositivo policial.

El alcalde socialista, Emmanuel Grégoire, ha denunciado que había «calles enteras metódicamente arrasadas». En declaraciones a Franceinfo TV, ha detallado daños en el espacio público y «monumentos que han sido deteriorados y destrozados». También ha pedido distinguir entre el movimiento social y «los vándalos», hacia los que ha asegurado no tener «ninguna indulgencia».

Protestas Francia
Altercados en Francia. (Efe)

En Burdeos, los saqueos han alcanzado la residencia oficial de la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, según una portavoz de la prefectura, además de numerosos establecimientos del centro, especialmente en la calle comercial Sainte-Catherine.

En Lyon, una oficina de turismo de la plaza de Bellecour ha sido saqueada e incendiada. Los disturbios se han extendido a las calles próximas, donde varios negocios han sufrido daños.

Asaltos en Lille y Marsella

En Lille, los asaltantes han forzado la entrada del Ayuntamiento y han provocado destrozos antes de huir. Las imágenes difundidas mostraban cristales rotos, muebles volcados y documentos esparcidos por el suelo.

El alcalde socialista, Arnaud Deslandes, ha condenado los ataques en un mensaje publicado en redes sociales: «Esta noche se han producido actos de saqueo en el centro de Lille. Es algo profundamente impactante. Reitero mi solidaridad y mi apoyo total a los comerciantes que han sido atacados. Renuevo mi apoyo a las fuerzas del orden, tanto a la policía nacional como a la municipal. Tras una manifestación histórica por su participación, estos saqueos empañan el mensaje de lucha contra el encarecimiento de la vida, tan legítimo, cuando tantos franceses tienen dificultades para salir adelante. Este mensaje no ha perdido nada de su relevancia esta noche, a pesar de los destrozos. También quiero expresar mi solidaridad con los alcaldes y los representantes locales de otras ciudades de Francia que esta noche también están sufriendo saqueos. Nada justificará jamás un recurso de este tipo a la violencia. El Gobierno ha menospreciado el movimiento de este 17 de octubre, como ha hecho a menudo en el pasado, y lo ha subestimado tanto en su magnitud como en los riesgos de desorden que estamos viendo esta noche. Cuando llegue el momento, le pediremos cuentas».


En Marsella, decenas de personas han irrumpido en el vestíbulo del consistorio, donde han causado daños, realizado pintadas y derribado un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, antes de ser desalojadas por la Policía.

La ciudad también ha registrado ataques contra comercios y una comisaría de la Policía municipal. El alcalde, Benoît Payan, ha advertido de que las reivindicaciones sociales no justifican entrar por la fuerza en edificios públicos y destruir bienes.

Macron: «Serán perseguidos y castigados»

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido una respuesta judicial contra los responsables y ha expresado su respaldo a las fuerzas del orden en redes sociales:

«Ningún lugar para la violencia en nuestra República. Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios, saqueado hasta nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados. A las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse, les digo el apoyo de la Nación. Haremos todos un frente unido frente a los sembradores de caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan».

El primer ministro, Sébastien Lecornu, también ha advertido: «No nos dejaremos intimidar».

Interior ha anunciado un balance provisional de 400 detenidos y ha cifrado la participación en 550.000 personas en todo el país, frente a las 150.000 que sus servicios preveían como máximo. Los organizadores elevan la asistencia a 800.000. Las autoridades han reconocido que la gran mayoría de los manifestantes ha participado pacíficamente.

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