Arde Francia: saqueos, incendios y violencia extrema en las revueltas de la ultraizquierda

Francia ha vivido este sábado una jornada de saqueos, incendios y asaltos a edificios públicos durante las protestas contra el encarecimiento de la vida. Los disturbios han alcanzado París, Marsella, Lille, Lyon, Burdeos y Limoges, donde los asaltantes han prendido fuego al Ayuntamiento y las llamas han llegado al tejado. El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha señalado a grupos de ultraizquierda y a «delincuentes oportunistas» entre los responsables de la violencia.

Las movilizaciones tienen su antecedente en las protestas de estudiantes de secundaria de las últimas semanas, que reclamaban más profesores, recursos e instalaciones adecuadas. La convocatoria de este sábado ha incorporado también reivindicaciones sobre salarios, servicios públicos y pérdida de poder adquisitivo.

Núñez ha rechazado equiparar los disturbios con aquellas protestas estudiantiles. Ha subrayado que «la inmensa mayoría» de los detenidos son adultos y ha atribuido los ataques a «varios miles de alborotadores», entre ellos los grupos de ultraizquierda y los delincuentes mencionados en su comparecencia.

En Limoges, los primeros enfrentamientos se han producido cerca de un enlace de la autopista A20, en el barrio de Les Casseaux. Los agentes han respondido con gases lacrimógenos al lanzamiento de artificios pirotécnicos. Parte de los manifestantes se ha dirigido después al Ayuntamiento, donde los bomberos han intervenido poco después de las 18:00 horas, según el medio francés Police & Réalités. También se han registrado vehículos incendiados y comercios saqueados.

«Calles enteras arrasadas»

En París, los saqueos se han extendido a barrios alejados del recorrido de la manifestación autorizada. Las autoridades han desplegado a la unidad CRS 8, especializada en violencia urbana, para reforzar el dispositivo policial.

El alcalde socialista, Emmanuel Grégoire, ha denunciado que había «calles enteras metódicamente arrasadas». En declaraciones a Franceinfo TV, ha detallado daños en el espacio público y «monumentos que han sido deteriorados y destrozados». También ha pedido distinguir entre el movimiento social y «los vándalos», hacia los que ha asegurado no tener «ninguna indulgencia».

En Burdeos, los saqueos han alcanzado la residencia oficial de la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, según una portavoz de la prefectura, además de numerosos establecimientos del centro, especialmente en la calle comercial Sainte-Catherine.

En Lyon, una oficina de turismo de la plaza de Bellecour ha sido saqueada e incendiada. Los disturbios se han extendido a las calles próximas, donde varios negocios han sufrido daños.

Asaltos en Lille y Marsella

En Lille, los asaltantes han forzado la entrada del Ayuntamiento y han provocado destrozos antes de huir. Las imágenes difundidas mostraban cristales rotos, muebles volcados y documentos esparcidos por el suelo.

El alcalde socialista, Arnaud Deslandes, ha condenado los ataques en un mensaje publicado en redes sociales: «Esta noche se han producido actos de saqueo en el centro de Lille. Es algo profundamente impactante. Reitero mi solidaridad y mi apoyo total a los comerciantes que han sido atacados. Renuevo mi apoyo a las fuerzas del orden, tanto a la policía nacional como a la municipal. Tras una manifestación histórica por su participación, estos saqueos empañan el mensaje de lucha contra el encarecimiento de la vida, tan legítimo, cuando tantos franceses tienen dificultades para salir adelante. Este mensaje no ha perdido nada de su relevancia esta noche, a pesar de los destrozos. También quiero expresar mi solidaridad con los alcaldes y los representantes locales de otras ciudades de Francia que esta noche también están sufriendo saqueos. Nada justificará jamás un recurso de este tipo a la violencia. El Gobierno ha menospreciado el movimiento de este 17 de octubre, como ha hecho a menudo en el pasado, y lo ha subestimado tanto en su magnitud como en los riesgos de desorden que estamos viendo esta noche. Cuando llegue el momento, le pediremos cuentas».

Des scènes de pillage étaient en cours ce soir dans le centre de Lille. C’est profondément choquant. Je redis ma solidarité et mon soutien total aux commerçants attaqués. Je renouvelle mon soutien aux forces de l’ordre, police nationale comme police municipale ainsi qu’aux pompiers mobilisés.

Au terme d’une manifestation historique en participation, ces pillages abîment le message de lutte contre la vie chère pourtant si légitime, alors que tant de Français peinent à s’en sortir. Ce message n’a rien perdu de sa pertinence ce soir malgré les saccages.

Je veux dire aussi ma solidarité avec les Maires et élus locaux des autres villes de France qui subissent ce soir également des pillages.

Rien ne justifiera jamais un tel recours à la violence. Le gouvernement a méprisé le mouvement de ce 17 octobre, comme il l’a souvent fait par le passé, et l’a sous estimé par son ampleur comme dans les risques de désordre que nous voyons ce soir. Le moment venu, nous demanderons des comptes. — Arnaud Deslandes (@Ardeslandes) October 17, 2026



En Marsella, decenas de personas han irrumpido en el vestíbulo del consistorio, donde han causado daños, realizado pintadas y derribado un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, antes de ser desalojadas por la Policía.

La ciudad también ha registrado ataques contra comercios y una comisaría de la Policía municipal. El alcalde, Benoît Payan, ha advertido de que las reivindicaciones sociales no justifican entrar por la fuerza en edificios públicos y destruir bienes.

Macron: «Serán perseguidos y castigados»

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido una respuesta judicial contra los responsables y ha expresado su respaldo a las fuerzas del orden en redes sociales:

«Ningún lugar para la violencia en nuestra República. Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios, saqueado hasta nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados. A las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse, les digo el apoyo de la Nación. Haremos todos un frente unido frente a los sembradores de caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan».

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

El primer ministro, Sébastien Lecornu, también ha advertido: «No nos dejaremos intimidar».

Interior ha anunciado un balance provisional de 400 detenidos y ha cifrado la participación en 550.000 personas en todo el país, frente a las 150.000 que sus servicios preveían como máximo. Los organizadores elevan la asistencia a 800.000. Las autoridades han reconocido que la gran mayoría de los manifestantes ha participado pacíficamente.